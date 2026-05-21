Barwy szczęścia, odcinek 3388: Oliwka nie wyborni Justina przed Olą! Nie uwierzy byłej kochance Skotnickiego - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3388 - wtorek, 26.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3388 odcinku "Barw szczęścia" zapłakana Ola zjawi się w pracy po odkryciu "zdrady" Justina i wyprowadzki od ukochanego. Zamilska nie uwierzy w tłumaczenia Skotnickiego, że jest to zwykły deepfake, a jego pocałunek z Reginą nie miał miejsca. Tym bardziej, że dowody, które otrzyma w wiadomości od anonimowego nadawcy, jednoznacznienie będą na to wskazywać, tak jak i zachowanie biznesmena po gali ślubnej w hotelu Stańskich, gdzie zagrała Czapla.

Do tego stopnia, że w 3388 odcinku "Barw szczęścia" Zamilska odejdzie od swojego ukochanego i pójdzie wypłakać się do Oliwki, która przecież także będzie świeżo po rozstaniu z Tomkiem (Jakub Sokołowski). Tyle tylko, że w ich przypadku będzie nieco inaczej.

Ola nie da się przekonać Oliwce co do niewinności Justina w 3388 odcinku "Barw szczęścia"!

I stąd w 3388 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka aż nie będzie mogła uwierzyć, gdy Ola powie jej o rzekomej zdradzie Justina. Tym bardziej, ze doskonale będzie znać swojego byłego kochanka, który mimo głupstw, jakie popełniał w życiu, do czegoś takiego nigdy by się nie posunął. Zwłaszcza, że naprawdę będzie mu zależeć na Oli, a o Reginie już dawno zdąży zapomnieć.

Oczywiście, w 3388 odcinku "Barw szczęścia" Zbrowska za wszelką cenę spróbuje przekonać Zamilską do swoich racji i wybronić Skotnickiego. Ale Ola i jej nie uwierzy. Szczególnie, że sama lepiej będzie wiedzieć swoje.

- Nie chce mi się wierzyć, że Justin zrobił coś takiego... Znam go tyle lat, ma na koncie różne głupie rzeczy, ale to zupełnie nie w jego stylu… - weźmie go w obronę Oliwka.

- Też bym nie uwierzyła, gdybym nie widziała tego filmu! Ciągle mi niedobrze… - przyzna jej Ola.

- Słuchaj, a jeśli Justin mówi prawdę i to jest deepfake…? - zacznie zastanawiać się Zbrowska.

- Ja ich widziałam na Sycylii… On był bardzo zakochany... Do szaleństwa - uzna Zamilska.

Zamilska da się zmanipulować Karolinie w 3388 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że w 3388 odcinku "Barw szczęścia" najwyraźniej zapomni, że od tego minie już naprawdę sporo czasu, a Justin już na dobre się pozbiera. Zwłaszcza, że Regina będzie szczęśliwie zakochana we Franku (Mateusz Banasiuk), a Skotnicki w niej, co z resztą nie raz już jej udowodnił, będąc z nią w najgorszych momentach i nie zostawiając jej.

Ale w 3388 odcinku "Barw szczęścia" Ola w niego zwątpi i tak łatwo nie uwierzy ani jemu, ani broniącej go Oliwce. I niestety wciąż do niego nie wróci, mimo tego, że Skotniki naprawdę będzie niewinny, bo sfingowana zdrada będzie jedynie dziełem Karoliny (Marta Dąbrowska)!

20