Barwy szczęścia, odcinek 3384: Triumf podstępnej Lucyny! Tak zareaguje na to, co ogłosi Hubert w sprawie Wilka - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3384 - środa, 20.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Lucyna w 3384 odcinku "Barw szczęścia" osiągnie nie tylko swój cel! Także Maciej Wilk będzie miał powody do radości. Bezwzględny deweloper nie przestanie naciskać na Agatę i Ignacego (Olaf Staszkiewicz) w sprawie kupna mieszkania na jego nowym osiedlu, "Zielone szczęście". Zaoferował im nawet konkurencyjną cenę, żeby tylko wynieśli się z domu Pyrków, który chce wykupić za bezcen, a potem go zburzyć pod budowę drogi dwupasmowej przy ulicy Zacisznej.

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3389: Lucyna i Wilk oszukają wszystkich! Odegrają niezłą scenę, ale i tak się wyda, że jest matką dewelopera - ZDJĘCIA

Ostateczna oferta Wilka dla Agaty i Ignacego w 3384 odcinku "Barw szczęścia"

Kolejny telefon od Wilka do Ignacego w 3384 odcinku "Barw szczęścia" będzie ostateczną ofertą kupna mieszkania. - Wilk mówi, że nie może dłużej czekaj. Albo wpłacimy zaliczkę rezerwacyjną dziś albo całość upada - przekaże ukochany Agaty, a Hubert od razu postanowi się wycofać, żeby nie brać udziału w tej rozmowie.

- Dobra, nie będę wam przeszkadzał. Idę do Emila... - stwierdzi Pyrka, lecz siostra nie pozwoli mu odejść.

- Nie Hubert, zaczekaj, proszę cię. Ja naprawdę nie chcę tego robić za twoimi plecami - zapewni Agata.

- Ale co za plecami? Przecież decyzje to już chyba zapadły!

- Nie, jeśli to mieszkanie ma zepsuć relacje między nami, to ja z niego zrezygnuję...

- Agata i co? I ja mam być za to odpowiedzialny, tak?

Hubert ze względu na Agatę pozwoli Wilkowi wygrać w 3384 odcinku "Barw szczęścia"

Kiedy Asia (Anna Gzyra) w 3384 odcinku "Barw szczęścia" zauważy w jaką stronę zmierza rozmowa rodzeństwa, od razu się wtrąci, aby uniknąć kolejnej kłótni Huberta z Agatą.

- Nie, nie kochanie... Ja to widzę tak, że Agata stawia sprawę bardzo otwarcie i może po prostu warto też, żebyś to docenił...

- Na razie to stawiacie mnie pod ścianą. Ale Agata, jeżeli ty mi masz to wypominać do końca życia, to po prostu kupcie to mieszkanie...

- Hubert, ja nie chcę cię do niczego przymuszać. Ja się pytam serio...

- Ja nie chcę, żebyście stracili taką szansę przez moje emocje czy przez moje uprzedzenie do tego gościa. Już trudno! Będzie kolejny punkt dla Wilka!

Zwycięstwo Lucyny nad Pyrkami w 3384 odcinku "Barw szczęścia"

Tym samym w 3384 odcinku "Barw szczęścia" Hubert zgodzi się, żeby Agata i Ignacy dogadali się z Wilkiem, kupili od dewelopera mieszkanie na jego nowym osiedlu i wyprowadzili się z domu Pyrków. W jednej chwili Lucyna wpadnie w istną euforię. Jakby odniosła upragnione zwycięstwo nad rodziną, którą od początku oszukuje.

- Akurat! To jest punkt dla nas wszystkich! Trzymacie się razem, jesteście piękną rodziną! No i mieszkanie będzie! Wszyscy jesteśmy wygrani! - ogłosi Lucyna, ukrywając przed Pyrkami, że jest nie tylko wspólniczką Wilka, lecz łączy ich znacznie więcej.

Barwy szczęścia. Lucyna nastawi Agatę przeciwko Hubertowi. Ma w tym ukryty cel Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.