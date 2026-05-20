Panna młoda, odcinek 110. Cemil planuje wyjazd z Hancer. Cihan cierpi po rozstaniu

Telenowela "Panna młoda" to świeża propozycja w ramówce stacji TVP2. Ten doceniony w Turcji tytuł miał swoją światową premierę w 2024 roku, natomiast polscy widzowie oglądają go od 20 stycznia 2026 roku. Produkcja zajęła miejsce zakończonego serialu "Miłość i nadzieja". Jakie perypetie czekają główne postacie w najbliższym czasie? W naszym opisie szczegółowo przedstawiamy fabułę 110. odsłony tego cyklu.

"Panna młoda" odcinek 110 w TVP2. Streszczenie wydarzeń z 30 maja 2026

Akcja 110. epizodu przebojowej tureckiej produkcji przynosi kolejne dramaty. Fadime bezskutecznie próbuje uciszyć własnego syna, podczas gdy rozstanie brutalnie odbija się na Hancer oraz Cihanie. Byli kochankowie pogrążają się w rozpaczy i całkowicie ignorują dobre rady swoich znajomych. W tym samym czasie Cemil snuje plany opuszczenia Stambułu wspólnie z Hancer, a Sinem informuje Cihana o niebezpiecznej sytuacji związanej z Beyzą oraz pistoletem.

Aktorzy w serialu "Panna młoda". Zobacz obsadę tureckiego hitu

Tytułowe role w tej uwielbianej telenoweli odgrywają Talya Çelebi (jako Hançer) oraz Türkseve, który wciela się w postać Cihana. Na ekranie towarzyszy im również liczna grupa innych artystów:

- Can Tarakçı odgrywający postać Cemila,

- Betigül Ceylan jako serialowa Mukadder Develioglu,

- Günnur Adıgüzel portretująca Gülsüm,

- Elif Çapkin w roli Yoncy,

- Ceren Yuksekkaya jako Derya,

- Sidal Damar wcielająca się w Sinem,

- Günes Ebrar Özgül jako Mine,

- Türker Kantar w kreacji Emira,

- Çisel Kuskan odgrywająca Beyzę,

- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Kiedy finał tureckiej telenoweli w Polsce?

Produkcja z Hançer i Cihanem na pierwszym planie zalicza się do bardzo rozbudowanych projektów telewizyjnych. W ojczyźnie serialu wyemitowano do tej pory 325 epizodów rozdzielonych na trzy serie. Ze względu na dwugodzinny format oryginalnych wydań, polski dystrybutor dzieli je na krótsze fragmenty, co podwaja końcową liczbę odcinków. Biorąc pod uwagę fakt, że w Turcji wciąż powstają nowe materiały, trudno jednoznacznie określić ostateczną długość serii. Widzowie w Polsce muszą przygotować się na to, że śledzenie losów głównych bohaterów potrwa jeszcze co najmniej kilka lat.