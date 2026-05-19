Złoty chłopak, odcinek 298: Seyran nakryje Ferita z Suną. To koniec wielkiej miłości

Ostatnie wydarzenia przyniosły otwarty konflikt, w którym Ferit zarzucił Wielkiej Pani kradzież. Halis zareagował błyskawicznie, wyrzucając chłopaka z luksusowej posiadłości i powierzając zarządzanie firmą w ręce Seyran. Zrozpaczony i pod wpływem alkoholu Ferit zaczął szukać wsparcia u Suny. Kobieta pod osłoną nocy wymknęła się z posiadłości, przez co zaniepokojony Abidin musiał rozpocząć jej gorączkowe poszukiwania.
Złoty chłopak odcinek 298. Suna wnosi pozew o rozwód z Abidinem
Zmartwiona Suna odnajduje nietrzeźwego Ferita i próbuje pomóc mu w kryzysowej sytuacji. Sprawy jednak komplikują się w ułamku sekundy, gdy szwagrostwo zaczyna dzielić się nieoczekiwanymi wyznaniami. Całą tę dwuznaczną scenę przerywa nagłe pojawienie się wstrząśniętej Seyran. Ten zaskakujący splot wydarzeń oraz dawne nieporozumienia wywołują kolejną karczemną awanturę między Suną a Abidinem. Ostatecznie dumna żona postanawia kategorycznie zakończyć ten związek i przygotowuje dokumenty rozwodowe.
Wynajęci przez Wielką Panią bandyci ruszają w pościg za Nacim. Zleceniodawczyni panicznie boi się ujawnienia kompromitujących ją tajemnic. Ścigany mężczyzna okazuje się jednak niezwykle przebiegły i prosi o azyl samego Halisa Korhana. Uciekinier przekazuje seniorowi twarde dowody obciążające jego dawną przełożoną. Przejęte dokumenty całkowicie zmieniają perspektywę Halisa i wymuszają na nim błyskawiczną modyfikację strategii w walce o ogromny majątek.
O której godzinie i gdzie oglądać serial Złoty chłopak w TVP1
Turecką telenowelę fani mogą śledzić na kanale TVP1 każdego dnia roboczego punktualnie o godzinie 14 00. Zaplanowany na wtorek 26 maja 2026 roku epizod numer 298 dostarczy widzom ogromnej dawki skrajnych emocji oraz zaskakujących intryg. Regularna emisja w telewizji pozwala bez przeszkód obserwować skomplikowane relacje Ferita, Seyran i Sinana, a także poczynania pozostałych członków zwaśnionych rodzin.
Obsada tureckiego hitu Złoty chłopak oraz najważniejsze postacie
W popularnej produkcji telewizyjnej występują następujący aktorzy
- Postać Seyran Şanlı odgrywa aktorka Afra Saraçoğlu
- W rolę Ferita Korhana wciela się aktor Mert Ramazan Demir
- Głowę rodu Halisa Korhana gra artysta Çetin Tekindor
- Bohaterkę Hattuç Şanlı kreuje gwiazda Şerif Sezer
- Jako İfakat Korhan na ekranie pojawia się Gülçin Santırcıoğlu
- Postać Orhana Korhana przedstawia aktor Emre Altuğ
- W Gülgün Korhan wciela się aktorka Gözde Kansu
- Rolę Abidina powierzono Ersinowi Arıcı
- Jako Suna Şanlı występuje Beril Pozam
- Postać Sultan odgrywa İrem Altuğ
- W Asuman Korhan wciela się Öznur Serçeler
- Bohaterkę o imieniu Şefika gra Hülya Duyar
- Kreację Kazıma Şanlı tworzy Diren Polatoğulları
- Postać Esme Şanlı odgrywa Sezin Bozacı
- Jako Latif na ekranie pojawia się Yiğit Tuncay
- Rolę Dicle otrzymała Selen Özbayrak
- W Yusufa wciela się Umut Gezer
- Postać Tekina Kaya przedstawia Taro Emir
- Jako Nükhet występuje Binnur Kaya