W 930. epizodzie widzowie śledzili, jak intrygi Semiha sprawiły, że kluczowy świadek wymknął się Poyrazowi w decydującym momencie, co tylko wzmogło niepewność Nany. Z kolei Derya, w desperackiej próbie zatarcia śladów, zdecydowała się na manipulację przy testach genetycznych ofiary znalezionej w lesie. Dużym echem odbiła się też decyzja Sinana, który niespodziewanie i w atmosferze skandalu wyrzucił Aynur z pracy w swojej posiadłości (jak informowała Eska).

10

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dziedzictwo – streszczenie odcinka 931. Sinan wpada w pułapkę własnych domysłów

Aynur spotyka się z Gurkanem, aby ostatecznie uciąć jego miłosne podboje. Mówi mu wprost, że nie odwzajemnia jego uczuć. Mężczyzna znosi tę informację ze spokojem i przechodzi do opowieści o swoich dalszych, życiowych zamierzeniach. Z ukrycia tę rozmowę śledzi Sinan. Kompletnie źle interpretuje sytuację i naiwnie zakłada, że para planuje szczęśliwą, wspólną przyszłość.

Tymczasem Derya konsekwentnie niszczy śledztwo dotyczące leśnego morderstwa, za wszelką cenę próbując ukryć tożsamość ofiary. Nikt nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie ona pociągnęła za spust, a zamordowana to Leyla – jej własna siostra bliźniaczka, której tożsamość Derya bezczelnie przejęła.

Rodzina Poyraza w końcu dowiaduje się o potężnych zarzutach związanych z narkotykami i bez wahania staje w jego obronie. Najbliżsi wylewają swoje żale na Nanę, zarzucając jej, że w ogóle mogła zwątpić w prawość swojego partnera. Przygnębiona Nana postanawia spakować walizki i opuścić dom, ale zdeterminowany Poyraz nie pozwala jej odejść, zapowiadając twardą walkę o oczyszczenie swojego imienia. W tym samym momencie Cansel uświadamia sobie szokującą prawdę – to jej brat Semih perfidnie fabrykuje dowody przeciwko Poyrazowi.

9

Kiedy i gdzie obejrzeć odcinek 931 serialu Dziedzictwo? Emisja w TVP1

Turecki hit „Dziedzictwo” gości na antenie TVP1 każdego dnia tygodnia o stałej porze, czyli o 16:05. Najnowszy, 931. odcinek będzie miał swoją telewizyjną premierę w środę, 27 maja 2026 roku. Osoby, które przegapią transmisję na żywo, mogą bez problemu nadrobić zaległości w internecie. Wszystkie dotychczasowe odsłony serialu są dostępne za darmo na platformie TVP VOD.

Dziedzictwo – o czym jest serial i kto w nim występuje?

Historia skupia się na dwóch siostrach, Seher i Kevser, wychowywanych w skromnych, ale pełnych ciepła warunkach przez ojca Yusufa. Ich ścieżki rozdzielają się, gdy Kevser decyduje się na małżeństwo z bogaczem z potężnej rodziny Kyrymly. Owocem ich miłości jest syn, któremu nadano imię po dziadku. Szczęście nie trwa jednak długo. Kevser traci męża, a niedługo potem sama zapada na śmiertelną chorobę. Umierając, błaga siostrę, by wzięła pod swoje skrzydła jej pięcioletniego synka. Po śmierci Kevser, młody Yusuf trafia pod kuratelę chłodnego i bezwzględnego wuja Yamana. Seher musi rozpocząć trudną batalię, by wyrwać chłopca z rąk nieprzystępnego milionera.

W obsadzie tureckiej telenoweli znaleźli się między innymi:

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sıla Türkoğlu jako Seher

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Gülderen Güler jako Kiraz

Melih Özkaya jako komisarz Ali

Tolga Pancaroglu jako Ziya

İpek Arkan jako Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra policjantki Duygu