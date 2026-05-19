Panna młoda, odcinek 113. Niespodziewana decyzja Mukadder i podstęp Hancer

Telenowela "Panna młoda" stanowi świeżą propozycję w ramówce stacji TVP2. Produkcja zadebiutowała w Turcji w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą ją śledzić od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zajęła miejsce popularnej serii "Miłość i nadzieja". Przyglądamy się bliżej wydarzeniom, które twórcy przygotowali dla fanów w 113. odsłonie tego telewizyjnego hitu.

Co się wydarzy w 113. odcinku serialu "Panna młoda"? Mukadder szuka zemsty

W najnowszym epizodzie telewizyjnej produkcji dochodzi do ostrej wymiany zdań, podczas której Cihan stanowczo upomina swoją matkę. Jednocześnie bliscy Fadime zatrzymują się w ogromnej posiadłości, a Melih otwarcie daje do zrozumienia, że Sinem darzy go sporym zainteresowaniem. Z kolei oburzona zachowaniem syna Mukadder podejmuje radykalny krok i planuje oddać całą rezydencję Beyzie. W tym samym czasie główna bohaterka, Hancer, wpada na sprytny pomysł dotyczący postępowania wobec Cihana. Jak podaje portal Historia.org, to właśnie z tego serwisu pochodzą podstawowe informacje o fabule nadchodzących wydarzeń.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Emisja w Turcji wciąż nie dobiegła końca

Omawiana produkcja zalicza się do grona wyjątkowo długich formatów telewizyjnych. Na ten moment nakręcono trzy pełne sezony, które zamykają się w liczbie 325 oryginalnych epizodów. Ze względu na dwugodzinny czas trwania pojedynczego odcinka, polski nadawca dzieli materiał na krótsze fragmenty, co skutkuje niemal dwukrotnym zwiększeniem łącznej liczby odcinków. Ponieważ tureckie stacje nadal emitują premierowe odsłony, ostateczna długość całej historii pozostaje nieznana, a rodzimi widzowie spędzą z losami Hançer i Cihana jeszcze kilka najbliższych lat.

Główna obsada serialu "Panna młoda". Aktorzy wcielający się w najważniejsze role

Na ekranie bryluje duet głównych bohaterów, czyli Talya Çelebi odgrywająca postać Hançer oraz Türkseve wcielający się w rolę Cihana. Ponadto w produkcji występuje szereg innych utalentowanych artystów.

Can Tarakçı portretujący na ekranie postać Cemila,

Betigül Ceylan jako stanowcza Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wcielająca się w bohaterkę o imieniu Gülsüm,

Elif Çapkin grająca serialową Yoncę,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar w roli Sinem,

Günes Ebrar Özgül występująca jako Mine,

Türker Kantar odgrywający postać Emira,

Çisel Kuskan znana widzom jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.