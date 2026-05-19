Panna młoda, odcinek 112. Hancer opiekuje się Cihanem. Kulisy zaskakującego odejścia z rezydencji

Telewizyjna Dwójka niedawno zaprezentowała widzom zupełnie nową produkcję znad Bosforu. Zastępując dotychczasową „Miłość i nadzieję”, polska premiera tego formatu nastąpiła dokładnie 20 stycznia 2026 roku, choć w Turcji tytuł debiutował wcześniej. Fani z pewnością bardzo intensywnie zastanawiają się, co ostatecznie przyniesie kolejny, 112. epizod tej historii.

Streszczenie 112. odcinka serialu "Panna młoda". Zaskakujące awanse i rezygnacje

W nadchodzącej odsłonie tego tureckiego hitu telewizyjnego Hancer starannie opiekuje się Cihanem, jednak atmosfera pomiędzy tą dwójką jest nadal pełna ogromnego napięcia. Jednocześnie Mukadder nie ukrywa sporego szoku po awansowaniu Gülsüm na osobistą asystentkę Beyzy. Melih daje Sinem poważne powody do przemyśleń, a Mine bardzo denerwuje się nagłym odejściem z rezydencji Meliha, Fadime oraz Aysu.

Obsada tureckiej telenoweli "Panna młoda". Kto wciela się w główne postacie?

Główne role w tej emocjonującej opowieści odgrywają Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve, który na szklanym ekranie wciela się w postać charyzmatycznego Cihana. Oprócz nich na planie zdjęciowym pojawiają się także:

Can Tarakçı odgrywający Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,

Elif Çapkin grająca Yoncę,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar w roli Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar w kreacji Emira,

Çisel Kuskan odgrywająca Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Liczba odcinków serialu "Panna młoda". Kiedy polscy widzowie zobaczą ostateczny finał?

Omawiana produkcja jest wyjątkowo rozbudowana i obejmuje aktualnie aż trzy sezony liczące 325 oryginalnych epizodów. Ponieważ jeden turecki odcinek zajmuje w ramówce przeważnie około dwie godziny, polski nadawca mocno podzieli ten materiał na znacznie krótsze części. Prace na planie zdjęciowym wciąż trwają, dlatego ostateczna długość całej serii pozostaje wielką zagadką, a telewizyjne pożegnanie z bohaterami nastąpi u nas dopiero za kilka lat.

Źródło: Historia.org