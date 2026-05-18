Dziedzictwo, odcinek 927: Semih wyjawi sekret Poyraza! Zszokuje tym Nanę - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo", odcinek 927: Semih dowie się o przeszłości Poyraza

W najnowszym, 927. odcinku serialu „Dziedzictwo” (emisja w sobotę, 23 maja 2026 r., o 16:05 w TVP1) Semih zaangażuje się w pomoc Cansel w jej salonie fryzjerskim. Siostra szybko zrewanżuje się bratu, wyjawiając mu głęboko skrywaną tajemnicę Poyraza. Mężczyzna dowie się, że Poyraz ukrywa ten fakt przed Naną, co staje się idealną bronią w rywalizacji o serce Maryam. Mimo sprzeciwów Cansel, Semih nadal będzie zafascynowany dziewczyną.

- Nana wie, że Poyraz siedział? – spyta Semih.

- Nie wie – odpowie krótko Cansel.

- Jesteś pewna? – dopyta zaintrygowany mężczyzna.

- Pamiętasz, kiedy przyjechałeś zacząłeś temat, a Poyraz od razu go uciął. Myślę, że to przed nią ukrywa. A mama zabroniła mówić o tym w domu.

Semih przygotuje intrygę przeciwko Poyrazowi w 927. odcinku "Dziedzictwa"

Semih bardzo ucieszy się ze zdobytej wiedzy, ponieważ odkryjesłaby punkt przeciwnika. Zyskuje w ten sposób potężny oręż w zmaganiach o względy Nany. Brat Cansel zaplanuje jak najszybciej przejść do ataku.

- Mam cię Poyraz – stwierdzi z satysfakcją.

Okazja do konfrontacji nadarzy się szybciej, niż przypuszczał. W 927. epizodzie „Dziedzictwa” Semih wejdzie do kuchni w momencie, gdy Nana i Poyraz będą przebywali tam ze świeżo upieczonymi oponkami. Od razu chwyci smakołyk i rozpocznie rozmowę.

- Oponki? Ja to mam szczęście! Nana, ty je zrobiłaś? – spyta prowokacyjnie.

- Nie, Poraz - wytłumaczy.

"Dziedzictwo" odc. 927: Szok Nany. Semih ujawni prawdę o więzieniu

To będzie idealny moment dla Semiha, by uderzyć w czuły punkt rywala. W najnowszej odsłonie telenoweli brat Cansel bez wahania wyciągnie na światło dzienne ukrywaną przeszłość Poyraza. Maryam będzie kompletnie zaskoczona nowymi informacjami.

- Racja, Cansel wspominała kiedyś, że po wizycie, że Poyraz zrobił oponki. Nauczyłeś się tego w więzieniu, czy umiałeś już wcześniej? – rzuci z premedytacją Semih.

- Ty byłeś w więzieniu? – dopyta zszokowana Maryam.

W 927. odcinku serialu „Dziedzictwo” Poyraz zmierzy rywala wściekłym wzrokiem. Tymczasem Semih zatriumfuje w duchu, ale na zewnątrz uda skruszonego.

- O rety. Ona nie wiedziała?