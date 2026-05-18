Dziedzictwo, odcinek 929: Derya wpada w panikę po odnalezieniu zwłok w lesie. Jest o krok od trafienia za kratki

W poprzednim odcinku serialu Dziedzictwo Ferit opuścił dom

Poprzednia odsłona popularnej telenoweli przyniosła widzom sporo skrajnych emocji, a zmęczony bezpodstawnymi oskarżeniami oraz obsesyjną zazdrością Ayse Ferit postanowił ostatecznie wyprowadzić się z posiadłości. Sytuacja ta początkowo wywołała ogromną radość u Deryi, jednak jej entuzjazm szybko zgasł na wieść o nowym policyjnym śledztwie dotyczącym tajemniczego ciała w lesie. Widzowie byli również świadkami trudnej, ale bardzo szczerej rozmowy między Naną a Poyrazem, którzy starali się ostatecznie zamknąć bolesne rozdziały z przeszłości. To jednak w żaden sposób nie zniechęciło Semiha do knucia kolejnych intryg, podczas gdy zmagający się z ogromną zazdrością Sinan nie potrafił zaakceptować obecności Gurkana w bliskim otoczeniu Aynur.

Streszczenie 929. odcinka serialu Dziedzictwo. Poyraz ma dobę na znalezienie winnego

Odkrycie paczuszki z narkotykami w odzieży Poyraza całkowicie niszczy zaufanie Nany do partnera, dlatego kobieta błyskawicznie pakuje bagaże i wraz z małym Yusufem postanawia na zawsze opuścić mury rezydencji. Załamany mężczyzna nie potrafi pogodzić się z kolejnymi wątpliwościami ukochanej i w desperacji wyprasza u niej ostatnie dwadzieścia cztery godziny na całkowite oczyszczenie swojego imienia z ciążących na nim zarzutów. Zaraz potem bohater łączy siły z Mertem i wspólnie wyruszają na miasto, gdzie bardzo szybko udaje im się wytropić osobę odpowiedzialną za podrzucenie nielegalnych substancji.

W tym samym czasie przebywający w placówce medycznej i poważnie ranny Trucizna nagle odzyskuje świadomość, po czym zaczyna grozić swojemu lekarzowi prowadzącemu, domagając się szybkiego wypisu w celu dokończenia nielegalnych interesów. Równolegle funkcjonariusze policji wszczynają formalne dochodzenie w sprawie martwej kobiety odnalezionej w leśnym zagajniku, co natychmiast wywołuje olbrzymią panikę u Deryi. Zrozpaczona bohaterka wpada w paranoję i zaczyna gorączkowo zacierać wszelkie dowody, które mogłyby zasugerować śledczym, że zmarła jest jej biologiczną siostrą Leylą.

Gdzie i kiedy oglądać najnowszy odcinek telenoweli Dziedzictwo?

Turecką produkcję można śledzić każdego dnia tygodnia, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1. Emisja najnowszego, 929. epizodu została oficjalnie zaplanowana na poniedziałek, 25 maja 2026 roku. Fani formatu, którzy z różnych powodów nie będą mogli zasiąść przed telewizorami w wyznaczonym terminie, mają możliwość nadrobienia zaległości w sieci. Wszystkie dotychczasowe oraz premierowe epizody są bowiem na bieżąco udostępniane użytkownikom za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

Fabuła i pełna obsada tureckiego hitu Dziedzictwo

Głównymi bohaterkami opowieści są pochodzące z ubogiego, ale bardzo kochającego się domu siostry, Seher oraz Kevser. Ich spokojne życie diametralnie się zmienia, kiedy druga z kobiet staje na ślubnym kobiercu z bogaczem reprezentującym potężny ród Kyrymly. Świeżo upieczona żona wkrótce wita na świecie synka Yusufa, jednak jej szczęście przerywa nagła śmierć męża oraz zdiagnozowanie u niej śmiertelnej choroby. Umierająca matka błaga swoją siostrę o zaopiekowanie się pięcioletnim maluchem, po czym odchodzi z tego świata. Chłopiec trafia ostatecznie pod opiekę wyjątkowo chłodnego i despotycznego Yamana, a zdeterminowana Seher rozpoczyna trudną walkę o odzyskanie pełnej opieki nad siostrzeńcem.

Na ekranie w głównych i drugoplanowych rolach pojawiają się:

Halil Ibrahim Ceyhan odgrywający postać Yamana

Sıla Türkoğlu wcielająca się w główną bohaterkę Seher

Berat Rüzgar Özkan występujący jako mały Yusuf

Gülderen Güler portretująca serialową Kiraz

Melih Özkaya znany widzom jako policjant Ali

Tolga Pancaroglu grający postać o imieniu Ziya

İpek Arkan pojawiająca się na ekranie jako Duygu

Seda Dadaşova odgrywająca rolę Yasemin, czyli siostry Duygu

