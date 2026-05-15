Poprzednie wydarzenia w serialu „Złoty chłopak”

W 290. odcinku Ferit wywierał presję na Seyran, by powiększyli rodzinę, chociaż ona nie czuła się jeszcze na to gotowa. Orhan odkrył prawdę o ojcostwie syna Betul – dziecko nie było jego. Zdecydował się jednak zataić ten fakt i wychowywać chłopca jak własnego potomka z rodu Korhanów, aby zapobiec kompromitacji. Z kolei Suna ze strachu przed reakcją Abidina prosiła Ferita, by utrzymał w tajemnicy fakt zaciągnięcia kredytu pod zastaw domu. W tym samym czasie Ferit zainwestował olbrzymie pieniądze w szlachetne kamienie do swojej nowej kolekcji. Natomiast Esme zdemaskowała machinacje finansowe Kazima i wywołała kłótnię, zarzucając mu przywłaszczanie rodzinnych pieniędzy.

Fałszywe kamienie i problemy zdrowotne Seyran

Dla Ferita i reszty rodu Korhanów nadchodzą wyjątkowo trudne chwile. Wychodzi na jaw, że kupione za ogromne pieniądze szlachetne klejnoty to zwykłe podróbki. To odkrycie stawia rodzinny holding nad przepaścią. Jednocześnie Suna, dostrzegając wielkie nadzieje swojej siostry na posiadanie dziecka, decyduje się wyznać jej gorzką prawdę. Informuje Seyran o jej kłopotach ze zdrowiem, przez które zajście w ciążę graniczy z cudem. Ta wiadomość zupełnie załamuje młodą dziewczynę, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych żądań Ferita.

Decyzja Orhana ws. dziecka Betul

Mimo wyników badań, Orhan oficjalnie deklaruje, że uznaje syna Betul za własne dziecko. Tym ruchem stara się uciąć wszelkie plotki dotyczące ojcostwa, jednak jego zachowanie mocno rani Gulgun, która traktuje tę decyzję jako cios wymierzony prosto w nią i kolejne kłamstwo.

Tajemnicza matka Abidina ujawnia prawdę o Sunie

Na drodze Abidina staje nieznajoma kobieta, która przedstawia się jako jego biologiczna matka. Kobieta natychmiast postanawia zasiać w nim wątpliwości i zdradza mu sekret Suny i Ferita – mówi o potajemnym zastawieniu posiadłości pod pożyczkę. Ta informacja doprowadza mężczyznę do szału. Abidin jest zdruzgotany faktem, że ludzie, którym ufał najbardziej, zrobili coś takiego za jego plecami.