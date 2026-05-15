La promesa - pałac tajemnic, odcinek 391: Maria i Vera nie odpuszczą. Stawką jest bezcenne odkrycie - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
2026-05-15 16:18

Jana zdobędzie się na trudne wyznanie i szczerze porozmawia z Ablem o swoich uczuciach, co może skomplikować ich relację. Tymczasem w pałacu wybuchnie niemały skandal związany z suknią ślubną, który wywoła spore zamieszanie wśród domowników. Dodatkowo Maria i Vera nie odpuszczą walki o cenne znalezisko, a rywalizacja między nimi stanie się jeszcze bardziej zacięta. Jakie konsekwencje przyniosą te wydarzenia? Premierowy odcinek już w piątek, 15 maja.

Co działo się w 390. odcinku serialu "La promesa - pałac tajemnic"?

W poprzednim, 390. odcinku Manuel odkrył intrygę przygotowaną przez Alonsa, co skończyło się gigantyczną awanturą między ojcem a synem. Jana i Curro w wielkim sekrecie kontynuowali śledztwo w sprawie Dolores, drżąc o to, że zostaną zdemaskowani. Pía przekazała z kolei Simonie smutne wieści o oblanym przez Virtudes procesie rekrutacyjnym, co jeszcze bardziej zepsuło ich relacje. Lorenzo zasugerował Cruz, by ta dała Manuelowi spokój i przestała mieszać się w jego sprawy. W przeciwnym razie może go na zawsze stracić. Z kolei Salvador szykował dla Marii wielką, romantyczną niespodziankę.

Streszczenie odcinka 391. Jaka prawda wyjdzie na jaw?

Jana uświadamia sobie, że życie w kłamstwie nie ma sensu i postanawia wyznać Ablowi prawdę o swoich uczuciach. Kobieta otwarcie deklaruje, że choć coś do niego czuła, to w jej głowie wciąż jest tylko i wyłącznie Manuel. Sam Manuel również szuka wsparcia. Zrozpaczony i przytłoczony rodzinnymi obowiązkami dziedzic, znajduje bratnią duszę w Martinie, która czuje się podobnie. Ich wspólne bolączki na moment bardzo ich do siebie zbliżają.

Tymczasem w kuchni atmosfera robi się wyjątkowo gęsta. Między Marią a Verą wybucha potężna awantura o znalezione pieniądze. Kobiety kłócą się o to, do kogo tak naprawdę należą, co może doprowadzić do poważnego buntu wśród służby. Równolegle markiza Cruz z trudem trzyma nerwy na wodzy. Wszystko przez przygotowania do ślubu Cataliny. Pasierbica postanowiła, że pójdzie do ołtarza w sukni swojej zmarłej matki. Markiza odbiera to jako policzek, jednak nie komentuje tego i odpowiada milczeniem. Alonso pozwala natomiast Rómulo na zatrudnienie nowych rąk do pracy. Pałacowe korytarze niedługo zapełnią się kolejnymi pracownikami.

La Promesa - Jana, Manuel
Gdzie i o której godzinie oglądać serial "La promesa - pałac tajemnic"?

Hiszpańską telenowelę "La promesa - pałac tajemnic" można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 w TVP2. Odcinek numer 391 widzowie zobaczą w piątek, 15 maja 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed telewizory o wyznaczonej porze, mogą obejrzeć wszystkie wyemitowane dotąd odcinki na internetowej platformie TVP VOD.

O czym opowiada hiszpańska telenowela i kto w niej występuje?

Jana powoli odkrywa kolejne, wstrząsające sekrety z przeszłości rodziny Lujan. Każdy dzień spędzony w posiadłości La Promesa to dla niej nie tylko kolejne wyzwania, ale i gra pozorów. Kobieta musi ukrywać swoje prawdziwe zamiary i sprytnie omijać pałacowe intrygi oraz manipulacje, w które zamieszani są domownicy oraz personel. Relacja z Manuelem nie ułatwia jej zadania, gdyż Jana musi zdecydować co jest dla niej ważniejsze - zemsta czy rodzące się uczucie. Prawda, której poszukuje z taką determinacją, może okazać się znacznie gorsza, niż początkowo przypuszczała.

Obsada serialu "La promesa - pałac tajemnic":

  • Ana Garcés jako Jana Expósito
  • Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
  • Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
  • María Castro jako Pía Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
  • Teresa Quintero jako Candela García
  • Carmen Asecas jako Catalina Luján
  • Paula Losada jako Jimena
  • Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
  • Alberto González jako Juan Ezquerdo
  • Marga Martínez jako Petra Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina jako María Fernández
  • Laura Simón jako Lola Montoro
  • Rafa de Vera jako Conrado Funes
