Spis treści
Co działo się w 390. odcinku serialu "La promesa - pałac tajemnic"?
W poprzednim, 390. odcinku Manuel odkrył intrygę przygotowaną przez Alonsa, co skończyło się gigantyczną awanturą między ojcem a synem. Jana i Curro w wielkim sekrecie kontynuowali śledztwo w sprawie Dolores, drżąc o to, że zostaną zdemaskowani. Pía przekazała z kolei Simonie smutne wieści o oblanym przez Virtudes procesie rekrutacyjnym, co jeszcze bardziej zepsuło ich relacje. Lorenzo zasugerował Cruz, by ta dała Manuelowi spokój i przestała mieszać się w jego sprawy. W przeciwnym razie może go na zawsze stracić. Z kolei Salvador szykował dla Marii wielką, romantyczną niespodziankę.
Streszczenie odcinka 391. Jaka prawda wyjdzie na jaw?
Jana uświadamia sobie, że życie w kłamstwie nie ma sensu i postanawia wyznać Ablowi prawdę o swoich uczuciach. Kobieta otwarcie deklaruje, że choć coś do niego czuła, to w jej głowie wciąż jest tylko i wyłącznie Manuel. Sam Manuel również szuka wsparcia. Zrozpaczony i przytłoczony rodzinnymi obowiązkami dziedzic, znajduje bratnią duszę w Martinie, która czuje się podobnie. Ich wspólne bolączki na moment bardzo ich do siebie zbliżają.
Tymczasem w kuchni atmosfera robi się wyjątkowo gęsta. Między Marią a Verą wybucha potężna awantura o znalezione pieniądze. Kobiety kłócą się o to, do kogo tak naprawdę należą, co może doprowadzić do poważnego buntu wśród służby. Równolegle markiza Cruz z trudem trzyma nerwy na wodzy. Wszystko przez przygotowania do ślubu Cataliny. Pasierbica postanowiła, że pójdzie do ołtarza w sukni swojej zmarłej matki. Markiza odbiera to jako policzek, jednak nie komentuje tego i odpowiada milczeniem. Alonso pozwala natomiast Rómulo na zatrudnienie nowych rąk do pracy. Pałacowe korytarze niedługo zapełnią się kolejnymi pracownikami.
Gdzie i o której godzinie oglądać serial "La promesa - pałac tajemnic"?
Hiszpańską telenowelę "La promesa - pałac tajemnic" można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 w TVP2. Odcinek numer 391 widzowie zobaczą w piątek, 15 maja 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed telewizory o wyznaczonej porze, mogą obejrzeć wszystkie wyemitowane dotąd odcinki na internetowej platformie TVP VOD.
O czym opowiada hiszpańska telenowela i kto w niej występuje?
Jana powoli odkrywa kolejne, wstrząsające sekrety z przeszłości rodziny Lujan. Każdy dzień spędzony w posiadłości La Promesa to dla niej nie tylko kolejne wyzwania, ale i gra pozorów. Kobieta musi ukrywać swoje prawdziwe zamiary i sprytnie omijać pałacowe intrygi oraz manipulacje, w które zamieszani są domownicy oraz personel. Relacja z Manuelem nie ułatwia jej zadania, gdyż Jana musi zdecydować co jest dla niej ważniejsze - zemsta czy rodzące się uczucie. Prawda, której poszukuje z taką determinacją, może okazać się znacznie gorsza, niż początkowo przypuszczała.
Obsada serialu "La promesa - pałac tajemnic":
- Ana Garcés jako Jana Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González jako Juan Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández
- Laura Simón jako Lola Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes