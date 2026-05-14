Co działo się w poprzednim odcinku (389)?

W 389. odcinku "La Promesy" Lorenzo wywierał ogromną presję na Pelayo. Cruz podjęła natomiast próbę zniszczenia reputacji Margarity przed Ayalą. Jana usilnie starała się dojść do porozumienia z Ablem, a Virtudes niestety straciła szansę na zatrudnienie w posiadłości.

"La Promesa – pałac tajemnic" - Streszczenie odcinka 390

Manuel zupełnym przypadkiem odkrywa intrygę uknutą przez Alonsa. Wywołuje to w nim ogromny gniew i doprowadza do niezwykle ostrej awantury, w której wykrzykuje ojcu wszystkie swoje żale. W tym samym czasie Jana i Curro w ścisłej tajemnicy próbują dotrzeć do nowych informacji o Dolores, wiedząc doskonale, że najmniejszy błąd może zdradzić ich przed Alonsem. Pía przekazuje Simonie przykrą nowinę o fatalnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Virtudes. Ta informacja załamuje kucharkę i pogłębia kryzys między nimi. Z kolei Lorenzo niespodziewanie daje Cruz bardzo dosadną radę – sugeruje, żeby przestała manipulować życiem Manuela, jeśli nie chce stracić go na zawsze. Na tle tych wydarzeń Salvador przygotowuje dla Marii romantyczną niespodziankę, pragnąc odciąć się na chwilę od pałacowego chaosu.

"La Promesa – pałac tajemnic" - Gdzie i kiedy oglądać odcinek 390

Hiszpańską produkcję można śledzić od poniedziałku do piątku o 15:05 na antenie TVP2. Premiera 390. odcinka zaplanowana jest na czwartek, 14 maja 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły zasiąść przed ekranami telewizorów, znajdą wszystkie odcinki na platformie TVP VOD.

"La Promesa – pałac tajemnic" - \Fabuła i obsada hiszpańskiego serialu

Jana, coraz bardziej zgłębiając sekrety rodziny Lujan, odkrywa w La Promesie nowe intrygi. Każdego dnia staje przed trudnymi wyzwaniami – musi ukrywać swoje prawdziwe motywy w świecie pełnym kłamstw, manipulacji i napięć między domownikami a służbą. Dodatkowo jej relacja z Manuelem mocno komplikuje sprawę, rozdartą między chęcią zemsty a rodzącym się uczuciem. Napięcie w pałacu nieustannie rośnie, a prawda, której szuka Jana, może okazać się znacznie bardziej wstrząsająca, niż zakładała.

W obsadzie znaleźli się:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes