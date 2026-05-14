Złoty chłopak – podsumowanie poprzednich wydarzeń

W 294. odsłonie tureckiej telenoweli Ferit uniknął niebezpieczeństwa dzięki interwencji podwładnych Halisa. Okazało się, że to matka Abidina stała za kradzieżą cennych kamieni. Tymczasem Seyran rozpoczęła terapię w tajemnicy przed bliskimi, a Abidin odkrył, że jego własna matka spiskuje przeciwko rodzinie Korhanów.

Złoty chłopak odcinek 295: Seyran rujnuje plan Ferita i Suny

Kiedy Ferit zjawia się w domu i musi wyznać, że zgubił ślad skradzionych kamieni, sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót. Seyran nie wytrzymuje i donosi Halisowi, że Suna i Ferit w tajemnicy zastawili posiadłość. Ta informacja doprowadza seniora do szału. Abidin czuje się kompletnie zdeptany, zdając sobie sprawę, że żona po raz kolejny minęła się z prawdą, knując z Feritem.

Obserwując postępujący rozkład rodziny i widmo bankructwa firmy, Seyran bierze sprawy w swoje ręce i przejmuje kontrolę nad holdingiem. Kobieta zaczyna przygotowywać grunt pod kluczowe negocjacje z inwestorami, licząc na ocalenie rodowego majątku. Ferit, choć pozbawiony wsparcia i coraz bardziej wyalienowany, nie odpuszcza poszukiwań Naciego. Uważa, że tylko odzyskanie diamentów pozwoli mu zrehabilitować się w oczach dziadka.

Gdzie i o której oglądać 295. odcinek serialu Złoty chłopak?

Turecką produkcję "Złoty chłopak" można śledzić na kanale TVP1 w każdy dzień powszedni o godzinie 14:00. Już w czwartek, 21 maja 2026 roku stacja wyemituje 295. epizod. Fani mogą spodziewać się wielkich emocji, zaskakujących zwrotów akcji i rodzinnych dramatów, śledząc dalsze losy Ferita, Seyran czy Sinana.

Kto występuje w serialu Złoty chłopak? Obsada

W popularnej tureckiej produkcji występują między innymi:

Afra Saraçoğlu w roli Seyran Şanlı

w roli Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir wcielający się w Ferita Korhana

wcielający się w Ferita Korhana Çetin Tekindor grający Halisa Korhana

grający Halisa Korhana Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan

w roli İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu wcielająca się w Gülgün Korhan

wcielająca się w Gülgün Korhan Ersin Arıcı grający Abidina

grający Abidina Beril Pozam w roli Suny Şanlı

w roli Suny Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler wcielająca się w Asuman Korhan

wcielająca się w Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları grający Kazıma Şanlı

grający Kazıma Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay w roli Latifa

w roli Latifa Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer wcielający się w Yusufa

wcielający się w Yusufa Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya w roli Nükhet