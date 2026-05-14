Spis treści
Złoty chłopak – podsumowanie poprzednich wydarzeń
W 294. odsłonie tureckiej telenoweli Ferit uniknął niebezpieczeństwa dzięki interwencji podwładnych Halisa. Okazało się, że to matka Abidina stała za kradzieżą cennych kamieni. Tymczasem Seyran rozpoczęła terapię w tajemnicy przed bliskimi, a Abidin odkrył, że jego własna matka spiskuje przeciwko rodzinie Korhanów.
Złoty chłopak odcinek 295: Seyran rujnuje plan Ferita i Suny
Kiedy Ferit zjawia się w domu i musi wyznać, że zgubił ślad skradzionych kamieni, sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót. Seyran nie wytrzymuje i donosi Halisowi, że Suna i Ferit w tajemnicy zastawili posiadłość. Ta informacja doprowadza seniora do szału. Abidin czuje się kompletnie zdeptany, zdając sobie sprawę, że żona po raz kolejny minęła się z prawdą, knując z Feritem.
Obserwując postępujący rozkład rodziny i widmo bankructwa firmy, Seyran bierze sprawy w swoje ręce i przejmuje kontrolę nad holdingiem. Kobieta zaczyna przygotowywać grunt pod kluczowe negocjacje z inwestorami, licząc na ocalenie rodowego majątku. Ferit, choć pozbawiony wsparcia i coraz bardziej wyalienowany, nie odpuszcza poszukiwań Naciego. Uważa, że tylko odzyskanie diamentów pozwoli mu zrehabilitować się w oczach dziadka.
Gdzie i o której oglądać 295. odcinek serialu Złoty chłopak?
Turecką produkcję "Złoty chłopak" można śledzić na kanale TVP1 w każdy dzień powszedni o godzinie 14:00. Już w czwartek, 21 maja 2026 roku stacja wyemituje 295. epizod. Fani mogą spodziewać się wielkich emocji, zaskakujących zwrotów akcji i rodzinnych dramatów, śledząc dalsze losy Ferita, Seyran czy Sinana.
Kto występuje w serialu Złoty chłopak? Obsada
W popularnej tureckiej produkcji występują między innymi:
- Afra Saraçoğlu w roli Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir wcielający się w Ferita Korhana
- Çetin Tekindor grający Halisa Korhana
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu wcielająca się w Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı grający Abidina
- Beril Pozam w roli Suny Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler wcielająca się w Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları grający Kazıma Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay w roli Latifa
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer wcielający się w Yusufa
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya w roli Nükhet