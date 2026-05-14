Złoty chłopak, odcinek 295: Seyran zdradza Halisowy tajemnicę Ferita i Suny. Cała rodzina jest wstrząśnięta - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-05-14 16:22

Ferit wraca do rezydencji z pustymi rękami, a jego porażka uruchamia lawinę wydarzeń, których nikt się nie spodziewa. Gdy na jaw wychodzą kolejne sekrety, w rodzinie Korhanów atmosfera staje się coraz bardziej napięta. W samym centrum nadchodzącego chaosu znajdzie się osoba, której Halis wydaje się ufać najbardziej. Co wydarzy się dalej? Dowiedz się więcej w czwartek, 21 maja. Zapraszamy do czytania naszych streszczeń!

Złoty chłopak – podsumowanie poprzednich wydarzeń

W 294. odsłonie tureckiej telenoweli Ferit uniknął niebezpieczeństwa dzięki interwencji podwładnych Halisa. Okazało się, że to matka Abidina stała za kradzieżą cennych kamieni. Tymczasem Seyran rozpoczęła terapię w tajemnicy przed bliskimi, a Abidin odkrył, że jego własna matka spiskuje przeciwko rodzinie Korhanów.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

Złoty chłopak odcinek 295: Seyran rujnuje plan Ferita i Suny

Kiedy Ferit zjawia się w domu i musi wyznać, że zgubił ślad skradzionych kamieni, sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót. Seyran nie wytrzymuje i donosi Halisowi, że Suna i Ferit w tajemnicy zastawili posiadłość. Ta informacja doprowadza seniora do szału. Abidin czuje się kompletnie zdeptany, zdając sobie sprawę, że żona po raz kolejny minęła się z prawdą, knując z Feritem.

Obserwując postępujący rozkład rodziny i widmo bankructwa firmy, Seyran bierze sprawy w swoje ręce i przejmuje kontrolę nad holdingiem. Kobieta zaczyna przygotowywać grunt pod kluczowe negocjacje z inwestorami, licząc na ocalenie rodowego majątku. Ferit, choć pozbawiony wsparcia i coraz bardziej wyalienowany, nie odpuszcza poszukiwań Naciego. Uważa, że tylko odzyskanie diamentów pozwoli mu zrehabilitować się w oczach dziadka.

Złoty chłopak, odcinek 295: Seyran zdecydowała się pogrążyć Ferita i Sunę. Halis jest wściekły
Galeria zdjęć 10

Gdzie i o której oglądać 295. odcinek serialu Złoty chłopak?

Turecką produkcję "Złoty chłopak" można śledzić na kanale TVP1 w każdy dzień powszedni o godzinie 14:00. Już w czwartek, 21 maja 2026 roku stacja wyemituje 295. epizod. Fani mogą spodziewać się wielkich emocji, zaskakujących zwrotów akcji i rodzinnych dramatów, śledząc dalsze losy Ferita, Seyran czy Sinana.

Kto występuje w serialu Złoty chłopak? Obsada

W popularnej tureckiej produkcji występują między innymi:

  • Afra Saraçoğlu w roli Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir wcielający się w Ferita Korhana
  • Çetin Tekindor grający Halisa Korhana
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu wcielająca się w Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı grający Abidina
  • Beril Pozam w roli Suny Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler wcielająca się w Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları grający Kazıma Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay w roli Latifa
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer wcielający się w Yusufa
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya w roli Nükhet
Sonda
Najlepszy turecki serial to...