Dziedzictwo 927: Kryminalna tajemnica Poyraza wychodzi na jaw. Nana jest przerażona - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
2026-05-14 13:50

Poyraz ma za sobą mroczną przeszłość związaną z narkotykami i więzieniem. Odkrycie tego faktu wprawia Nanę w osłupienie. Kiedy dowiaduje się o tym, odsuwa się od Poyraza, a ten ma pretensje, że dziewczyna uwierzyła w każde słowo Semiha. U Sinana też wrze – Gurkan wyjawia mu swoje uczucia do Aynur. Emisja 927. odcinka odbędzie się w sobotę, 23 maja. Zachęcamy zapoznać się ze streszczeniami.

Co działo się w odcinku 926 serialu "Dziedzictwo"?

Wcześniej, w epizodzie numer 926, relacja Nany i Poyraza zacieśniła się podczas wspólnych zajęć w warsztacie, co zmusiło Semiha do opracowania nowej taktyki działania. Z kolei Gurkan zaczął śmiało zalecać się do Aynur, czym sprowokował Sinana, by ten w końcu poczuł zazdrość. Równolegle doszło do konfrontacji Ayse z Leylą. Fałszywe wymówki prokuratorki jedynie powiększyły trudności w małżeństwie kobiety z Feritem.

Dziedzictwo odcinek 927: Kłótnia Poyraza i Nany. Gurkan wyznaje uczucia

Poyraz przygotowuje dla Nany jej ulubiony smakołyk w ramach podziękowań. Jego wysiłki obracają się w pył, gdy Semih w rzekomo przypadkowej rozmowie zdradza dziewczynie, że Poyraz odsiadywał wyrok w związku z narkotykami. Zaskoczona Nana zarzuca Poyrazowi zatajenie prawdy, co skutkuje potężną awanturą. Mężczyzna jest wściekły, że uwierzyła w plotki, a ona czuje się zraniona jego milczeniem w tak ważnej sprawie. Z kolei Sinan przeżywa szok, gdy Gurkan zwraca się do niego o pomoc, przyznając, że zakochał się w Aynur. Te słowa zmuszają prokuratora do zastanowienia się nad tym, co sam czuje. Równocześnie intryga Deryi rozwija się zgodnie z planem. Ayse jest coraz bardziej podejrzliwa wobec swojego męża, więc kiedy Ferit próbuje cokolwiek tłumaczyć, wszystko przeradza się w kolejną karczemną kłótnię.

Kolejne odcinki serialu „Dziedzictwo” widzowie mogą śledzić codziennie, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Emisja odcinka 927 została zaplanowana na sobotę, 23 maja 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed telewizory, znajdą wszystkie odcinki w internecie na platformie TVP VOD.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo" i kogo zobaczymy w obsadzie?

Historia skupia się na dwóch siostrach, Seher i Kevser, wychowywanych przez ojca Yusufa. Dziewczyny prowadzą proste i radosne życie do momentu, w którym Kevser wychodzi za mąż za mężczyznę ze znanej rodziny Kyrymly. Kobieta ma z nim syna, którego nazywa Yusuf po ojcu. Niestety, niedługo potem umiera jej mąż, a ona sama ciężko choruje. Przed śmiercią błaga Seher, by wzięła pod opiekę jej sześcioletniego synka. Po odejściu siostry, mały Yusuf trafia pod skrzydła srogiego i bezkompromisowego Yamana, podczas gdy Seher walczy o jego powrót.

Obsada serialu prezentuje się następująco:

  • Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman
  • Sıla Türkoğlu jako Seher
  • Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf
  • Gülderen Güler jako Kiraz
  • Melih Özkaya jako Ali
  • Tolga Pancaroglu jako Ziya
  • İpek Arkan jako Duygu
  • Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu
