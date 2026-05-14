Co działo się w odcinku 926 serialu "Dziedzictwo"?

Wcześniej, w epizodzie numer 926, relacja Nany i Poyraza zacieśniła się podczas wspólnych zajęć w warsztacie, co zmusiło Semiha do opracowania nowej taktyki działania. Z kolei Gurkan zaczął śmiało zalecać się do Aynur, czym sprowokował Sinana, by ten w końcu poczuł zazdrość. Równolegle doszło do konfrontacji Ayse z Leylą. Fałszywe wymówki prokuratorki jedynie powiększyły trudności w małżeństwie kobiety z Feritem.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Dziedzictwo odcinek 927: Kłótnia Poyraza i Nany. Gurkan wyznaje uczucia

Poyraz przygotowuje dla Nany jej ulubiony smakołyk w ramach podziękowań. Jego wysiłki obracają się w pył, gdy Semih w rzekomo przypadkowej rozmowie zdradza dziewczynie, że Poyraz odsiadywał wyrok w związku z narkotykami. Zaskoczona Nana zarzuca Poyrazowi zatajenie prawdy, co skutkuje potężną awanturą. Mężczyzna jest wściekły, że uwierzyła w plotki, a ona czuje się zraniona jego milczeniem w tak ważnej sprawie. Z kolei Sinan przeżywa szok, gdy Gurkan zwraca się do niego o pomoc, przyznając, że zakochał się w Aynur. Te słowa zmuszają prokuratora do zastanowienia się nad tym, co sam czuje. Równocześnie intryga Deryi rozwija się zgodnie z planem. Ayse jest coraz bardziej podejrzliwa wobec swojego męża, więc kiedy Ferit próbuje cokolwiek tłumaczyć, wszystko przeradza się w kolejną karczemną kłótnię.

Dziedzictwo - emisja odcinka 925 na TVP1 i TVP VOD

Kolejne odcinki serialu „Dziedzictwo” widzowie mogą śledzić codziennie, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Emisja odcinka 927 została zaplanowana na sobotę, 23 maja 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed telewizory, znajdą wszystkie odcinki w internecie na platformie TVP VOD.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo" i kogo zobaczymy w obsadzie?

Historia skupia się na dwóch siostrach, Seher i Kevser, wychowywanych przez ojca Yusufa. Dziewczyny prowadzą proste i radosne życie do momentu, w którym Kevser wychodzi za mąż za mężczyznę ze znanej rodziny Kyrymly. Kobieta ma z nim syna, którego nazywa Yusuf po ojcu. Niestety, niedługo potem umiera jej mąż, a ona sama ciężko choruje. Przed śmiercią błaga Seher, by wzięła pod opiekę jej sześcioletniego synka. Po odejściu siostry, mały Yusuf trafia pod skrzydła srogiego i bezkompromisowego Yamana, podczas gdy Seher walczy o jego powrót.

Obsada serialu prezentuje się następująco:

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sıla Türkoğlu jako Seher

Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf

Gülderen Güler jako Kiraz

Melih Özkaya jako Ali

Tolga Pancaroglu jako Ziya

İpek Arkan jako Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu