Spis treści
Co działo się w odcinku 926 serialu "Dziedzictwo"?
Wcześniej, w epizodzie numer 926, relacja Nany i Poyraza zacieśniła się podczas wspólnych zajęć w warsztacie, co zmusiło Semiha do opracowania nowej taktyki działania. Z kolei Gurkan zaczął śmiało zalecać się do Aynur, czym sprowokował Sinana, by ten w końcu poczuł zazdrość. Równolegle doszło do konfrontacji Ayse z Leylą. Fałszywe wymówki prokuratorki jedynie powiększyły trudności w małżeństwie kobiety z Feritem.
Dziedzictwo odcinek 927: Kłótnia Poyraza i Nany. Gurkan wyznaje uczucia
Poyraz przygotowuje dla Nany jej ulubiony smakołyk w ramach podziękowań. Jego wysiłki obracają się w pył, gdy Semih w rzekomo przypadkowej rozmowie zdradza dziewczynie, że Poyraz odsiadywał wyrok w związku z narkotykami. Zaskoczona Nana zarzuca Poyrazowi zatajenie prawdy, co skutkuje potężną awanturą. Mężczyzna jest wściekły, że uwierzyła w plotki, a ona czuje się zraniona jego milczeniem w tak ważnej sprawie. Z kolei Sinan przeżywa szok, gdy Gurkan zwraca się do niego o pomoc, przyznając, że zakochał się w Aynur. Te słowa zmuszają prokuratora do zastanowienia się nad tym, co sam czuje. Równocześnie intryga Deryi rozwija się zgodnie z planem. Ayse jest coraz bardziej podejrzliwa wobec swojego męża, więc kiedy Ferit próbuje cokolwiek tłumaczyć, wszystko przeradza się w kolejną karczemną kłótnię.
Dziedzictwo - emisja odcinka 925 na TVP1 i TVP VOD
Kolejne odcinki serialu „Dziedzictwo” widzowie mogą śledzić codziennie, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Emisja odcinka 927 została zaplanowana na sobotę, 23 maja 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed telewizory, znajdą wszystkie odcinki w internecie na platformie TVP VOD.
O czym opowiada serial "Dziedzictwo" i kogo zobaczymy w obsadzie?
Historia skupia się na dwóch siostrach, Seher i Kevser, wychowywanych przez ojca Yusufa. Dziewczyny prowadzą proste i radosne życie do momentu, w którym Kevser wychodzi za mąż za mężczyznę ze znanej rodziny Kyrymly. Kobieta ma z nim syna, którego nazywa Yusuf po ojcu. Niestety, niedługo potem umiera jej mąż, a ona sama ciężko choruje. Przed śmiercią błaga Seher, by wzięła pod opiekę jej sześcioletniego synka. Po odejściu siostry, mały Yusuf trafia pod skrzydła srogiego i bezkompromisowego Yamana, podczas gdy Seher walczy o jego powrót.
Obsada serialu prezentuje się następująco:
- Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman
- Sıla Türkoğlu jako Seher
- Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf
- Gülderen Güler jako Kiraz
- Melih Özkaya jako Ali
- Tolga Pancaroglu jako Ziya
- İpek Arkan jako Duygu
- Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu