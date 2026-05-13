Panna młoda, odcinki 99-104. Hancer postrzeli Cihana, a sekret Beyzy wyjdzie na jaw

Dramatyczne wydarzenia w nowych odcinkach "Panny młodej"

W nadchodzących odcinkach serialu "Panna młoda" dojdzie do tragicznego w skutkach incydentu. Cihan, nie potrafiąc pogodzić się z odejściem Hancer, będzie więził ją w domu. Sytuacja wymknie się spod kontroli, gdy między małżonkami wybuchnie kłótnia, która przerodzi się w fizyczną szarpaninę. Hancer, chcąc jedynie odstraszyć męża, sięgnie po broń, ale niestety pistolet wypali.

Ranny Cihan w ciężkim stanie trafi pod opiekę lekarzy, którzy rozpoczną dramatyczną walkę o jego życie. Wściekła Mukadder zaatakuje Hancer, a w przypływie furii zleci jej zabójstwo w przypadku śmierci Cihana. Równolegle, po przebudzeniu z omdlenia, Beyza z przerażeniem odkryje zniknięcie swojego sztucznego brzucha, co oznacza, że jej intryga wyszła na jaw. Poniżej przedstawiamy szczegółowe streszczenia odcinków 99, 100, 101, 102, 103 i 104.

"Panna młoda" odcinek 99. Co się wydarzy w poniedziałek 18 maja?

Hancer próbuje uświadomić Cihanowi bolesną prawdę, jednak ten za wszelką cenę próbuje ją zatrzymać. Melih wyraża wdzięczność wobec Sinem za ocalenie Aysu. Cemil, po zdemaskowaniu knowań Deryi, decyduje się na rozwód. Z kolei Yonca przygotowuje się do wyjawienia Cihanowi skrywanych faktów.

Niespodziewana propozycja dla Yoncy. "Panna młoda" odcinek 100 (wtorek 19 maja)

Zamiary Yoncy zostają udaremnione przez Nusreta, który składa jej zaskakującą ofertę. Bejza zwraca się z prośbą o tymczasowe schronienie w rezydencji aż do momentu rozwiązania. Fadime dzieli się z Sinem informacjami o trudnym położeniu Meliha.

Strzał w rezydencji. "Panna młoda" odcinek 101 (środa 20 maja)

Cihan daje Sinem wolną rękę w kwestii opuszczenia posiadłości. Beyza namawia Hancer do użycia broni palnej w celu zastraszenia Cihana. Mistrz Ertugrul stara się przemówić Cihanowi do rozsądku, gdy nagle ciszę w rezydencji przerywa odgłos wystrzału.

Kłamstwo o wypadku z bronią. "Panna młoda" odcinek 102 (czwartek 21 maja)

Beyza szybko wymyśla historię, jakoby Cihan postrzelił się podczas czyszczenia pistoletu. Mukadder kieruje swój gniew na Hancer. Cemil nie potrafi wybaczyć Deryi. Melih podejmuje życiową decyzję o rezygnacji z zawodu marynarza.

"Panna młoda" odcinek 103. Walka o życie Cihana (piątek 22 maja)

Lekarzom udaje się przywrócić funkcje życiowe Cihana po udanej reanimacji. Mukadder wpada w szał i fizycznie atakuje Hancer. Beyza odzyskuje przytomność i z paniką orientuje się, że jej sztuczny brzuch zniknął. Sinem odkrywa tożsamość osoby, która namówiła Hancer do sięgnięcia po pistolet.

Demaskacja Beyzy. "Panna młoda" odcinek 104 (sobota 23 maja)

Życie postrzelonego Cihana wciąż wisi na włosku. Gülsüm poznaje prawdę o udawanej ciąży Beyzy. Sinem ma już pewność co do inspiratora użycia broni przez Hancer. Zrozpaczona Mukadder wydaje Nusretowi mroczny rozkaz: jeśli Cihan umrze, Hancer ma zostać zlikwidowana.

