Dziedzictwo, odcinek 943: Śmierć Trucizny! Poyraz dokona ostatecznej zemsty za Yamana - ZDJĘCIA

Emisja "Dziedzictwa" odcinek 943 - kiedy w TVP1?

W 943. odcinku serialu "Dziedzictwo" Trucizna, wspierany przez Cansel, wreszcie dopadnie Nanę i Yusufa. Oprawca bez zawahania poda Maryam zabójczą substancję, przez co kobieta bezsilnie upadnie na ziemię. Następnie zbliży się do bratanka Yamana. Kiedy już będzie miał zaaplikować truciznę dziecku, za jego plecami rozlegnie się głos Poyraza, którego wcześniej wezwie Nana.

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- Puść go!

W tym momencie Trucizna odwróci się i zauważy Poyraza mierzącego do niego z broni. Mężczyzna powtórzy swoje wezwanie, jednak przestępca nie będzie miał zamiaru ustąpić i zacznie mu grozić.

- Puść go, powiedziałem!

- Rzuć broń, albo chłopak dołączy do swojego stryjka szybciej, niż myślisz!

Bratanek Yamana ocalony przez Poyraza w nowym odcinku "Dziedzictwa"

Poyraz będzie gotowy strzelić, lecz widząc strzykawkę tuż przy szyi chłopca, zrezygnuje i rzuci broń. Trucizna zacznie się śmiać, ponieważ od początku nie zamierzał dotrzymać słowa i wypuścić Yusufa.

- Ty głupcze! Myślałeś, że oddam ci dzieciaka?!

Złoczyńca schyli się po pistolet Poyraza, ale ten błyskawicznie się na niego rzuci. Pomiędzy mężczyznami wywiąże się szamotanina. Ostatecznie Poyraz zdobędzie przewagę i wstrzyknie Truciźnie jego własną śmiercionośną dawkę.

Poyraz wyeliminuje Truciznę i uratuje Nanę. Dramatyczny finał 943. odcinka "Dziedzictwa"

Poyraz podbiegnie do leżącej Nany, jednak ta nie da żadnych znaków życia. Podejdzie więc do dogorywającego Trucizny, żądając podania lekarstwa. Bandyta okłamie go, twierdząc, że odtrutka nie istnieje i Maryam odejdzie z tego świata wraz z nim.

- Co jej zrobiłeś?! Gdzie jest antidotum?! Mów, do cholery!

- Nie… nie uratujesz jej… Antidotum… nie istnieje. Zejdzie ze mną… pod ziemię…

Trucizna umierze, lecz Nana uniknie jego losu. Poyraz nie da wiary kłamstwom oprawcy i w ostatniej chwili znajdzie antidotum, co pozwoli uratować Maryam. Trucizna zapłaci ostateczną cenę za krzywdy wyrządzone Yamanowi i jego rodzinie. Następca Kirimliego skutecznie zakończy wielomiesięczny koszmar, wymierzając sprawiedliwość mordercy.