Panna młoda, odcinek 168. Hancer chce odebrać sobie życie. Ostra decyzja Beyzy

Turecka produkcja "Panna młoda" zadebiutowała w ramówce TVP2 jako nowa propozycja dla widzów. Telenowela, która miała swoją premierę w Turcji w 2024 roku, trafiła na polskie ekrany 20 stycznia 2026 roku, zajmując pasmo po "Miłości i nadziei". Co wydarzy się w najnowszej odsłonie? Prezentujemy szczegóły 168. epizodu.

Co wydarzy się w 168. odcinku "Panny młodej"? Emisja już 11 sierpnia 2026

Dramatyczne chwile czekają na fanów serialu w 168. odcinku. Hancer, doprowadzona do ostateczności, planuje targnąć się na swoje życie. Ostatecznie znajduje azyl u Ertugrula, od którego otrzymuje ważne rady. W tym samym czasie Beyza wyjawia reszcie domowników szokującą prawdę – informuje, że Hancer spodziewa się dziecka.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dziedzictwo, odcinek 994: Wyznanie miłości Nany i odejście Cennet - ZDJĘCIA

Kogo zobaczymy na ekranie? Obsada serialu "Panna młoda"

Główne role w serialu grają Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve wcielający się w Cihana. W produkcji występują także inni znani aktorzy, a wśród nich:

Can Tarakçı (Cemil)

Betigül Ceylan (Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (Gülsüm)

Elif Çapkin (Yonca)

Ceren Yuksekkaya (Derya)

Sidal Damar (Sinem)

Günes Ebrar Özgül (Mine)

Türker Kantar (Emir)

Çisel Kuskan (Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (Yasemin)

Jak długa jest "Panna młoda"? Liczba odcinków i finał w Polsce

Turecka telenowela charakteryzuje się imponującą długością. Obecnie składa się z trzech sezonów, co daje łącznie 325 odcinków w oryginalnej wersji. Ze względu na dwugodzinny czas trwania każdego z nich, polska telewizja dzieli epizody na krótsze części, podwajając ich ogólną liczbę. Ponieważ serial jest nadal kręcony w ojczyźnie, ostateczna liczba odcinków pozostaje niewiadomą. Polscy widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość – śledzenie losów Hançer i Cihana potrwa jeszcze kilka lat.

PRZECZYTAJ TEŻ: La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 448: Tragiczna pomyłka Pii. Zrani niewinnego człowieka

Sonda "Panna młoda" - z kim powinien być Cihan? Z Hancer Z Beyzą Z kimś innym