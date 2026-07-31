Panna młoda, odcinek 168. Hancer chce odebrać sobie życie. Ostra decyzja Beyzy

Kasia Kowalska
2026-07-31 13:27

"Panna młoda" (tur. "Gelin") to historia Hancer, dziewczyny wcześnie pozbawionej rodziców, zmuszonej do twardej walki o byt. Aby sfinansować leczenie brata, przyjmuje ofertę zamożnej rodziny i zgadza się na aranżowany ślub z Cihanem. Z pozoru czysto biznesowy układ niespodziewanie przeradza się w głębokie uczucie. Premierę 168. odcinka zaplanowano na wtorek 11 sierpnia w TVP2. Poniżej zdradzamy szczegóły nadchodzących wydarzeń.

Panna młoda, odcinek 168. Hancer chce odebrać sobie życie. Ostra decyzja Beyzy
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

Turecka produkcja "Panna młoda" zadebiutowała w ramówce TVP2 jako nowa propozycja dla widzów. Telenowela, która miała swoją premierę w Turcji w 2024 roku, trafiła na polskie ekrany 20 stycznia 2026 roku, zajmując pasmo po "Miłości i nadziei". Co wydarzy się w najnowszej odsłonie? Prezentujemy szczegóły 168. epizodu.

Co wydarzy się w 168. odcinku "Panny młodej"? Emisja już 11 sierpnia 2026

Dramatyczne chwile czekają na fanów serialu w 168. odcinku. Hancer, doprowadzona do ostateczności, planuje targnąć się na swoje życie. Ostatecznie znajduje azyl u Ertugrula, od którego otrzymuje ważne rady. W tym samym czasie Beyza wyjawia reszcie domowników szokującą prawdę – informuje, że Hancer spodziewa się dziecka.

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Kogo zobaczymy na ekranie? Obsada serialu "Panna młoda"

Główne role w serialu grają Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve wcielający się w Cihana. W produkcji występują także inni znani aktorzy, a wśród nich:

  • Can Tarakçı (Cemil)
  • Betigül Ceylan (Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (Gülsüm)
  • Elif Çapkin (Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (Derya)
  • Sidal Damar (Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (Mine)
  • Türker Kantar (Emir)
  • Çisel Kuskan (Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (Yasemin)

Jak długa jest "Panna młoda"? Liczba odcinków i finał w Polsce

Turecka telenowela charakteryzuje się imponującą długością. Obecnie składa się z trzech sezonów, co daje łącznie 325 odcinków w oryginalnej wersji. Ze względu na dwugodzinny czas trwania każdego z nich, polska telewizja dzieli epizody na krótsze części, podwajając ich ogólną liczbę. Ponieważ serial jest nadal kręcony w ojczyźnie, ostateczna liczba odcinków pozostaje niewiadomą. Polscy widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość – śledzenie losów Hançer i Cihana potrwa jeszcze kilka lat.

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