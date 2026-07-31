Panna młoda, odcinek 168. Hancer chce odebrać sobie życie. Ostra decyzja Beyzy

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Turecka produkcja "Panna młoda" zadebiutowała w ramówce TVP2 jako nowa propozycja dla widzów. Telenowela, która miała swoją premierę w Turcji w 2024 roku, trafiła na polskie ekrany 20 stycznia 2026 roku, zajmując pasmo po "Miłości i nadziei". Co wydarzy się w najnowszej odsłonie? Prezentujemy szczegóły 168. epizodu.
Co wydarzy się w 168. odcinku "Panny młodej"? Emisja już 11 sierpnia 2026
Dramatyczne chwile czekają na fanów serialu w 168. odcinku. Hancer, doprowadzona do ostateczności, planuje targnąć się na swoje życie. Ostatecznie znajduje azyl u Ertugrula, od którego otrzymuje ważne rady. W tym samym czasie Beyza wyjawia reszcie domowników szokującą prawdę – informuje, że Hancer spodziewa się dziecka.
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Kogo zobaczymy na ekranie? Obsada serialu "Panna młoda"
Główne role w serialu grają Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve wcielający się w Cihana. W produkcji występują także inni znani aktorzy, a wśród nich:
- Can Tarakçı (Cemil)
- Betigül Ceylan (Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (Gülsüm)
- Elif Çapkin (Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (Derya)
- Sidal Damar (Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (Mine)
- Türker Kantar (Emir)
- Çisel Kuskan (Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (Yasemin)
Jak długa jest "Panna młoda"? Liczba odcinków i finał w Polsce
Turecka telenowela charakteryzuje się imponującą długością. Obecnie składa się z trzech sezonów, co daje łącznie 325 odcinków w oryginalnej wersji. Ze względu na dwugodzinny czas trwania każdego z nich, polska telewizja dzieli epizody na krótsze części, podwajając ich ogólną liczbę. Ponieważ serial jest nadal kręcony w ojczyźnie, ostateczna liczba odcinków pozostaje niewiadomą. Polscy widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość – śledzenie losów Hançer i Cihana potrwa jeszcze kilka lat.
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