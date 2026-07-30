La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 448: Tragiczna pomyłka Pii. Zrani niewinnego człowieka

Tragiczna pomyłka w rezydencji z serialu "La Promesa - pałac tajemnic"

Nieustanny niepokój popycha Pię w stronę całkowitego załamania nerwowego. Kobieta jest absolutnie pewna, że pod osłoną nocy zbliża się do niej dręczyciel, dlatego w obronie własnej rzuca się na Bogu ducha winnego służącego. Ten fatalny w skutkach błąd kończy się poważnym zranieniem Salvadora, a cała sytuacja natychmiast wywołuje potężne przerażenie wśród mieszkańców dworu.

Lorenzo planuje nowe interesy. Co ukrywa Simona?

Równolegle wyrachowany Lorenzo opracowuje kolejne strategie finansowe, mające na celu znaczne powiększenie jego majątku, i głośno deklaruje chęć dostarczania dżemów dla armii. Z kolei w dworskiej kuchni da się wyczuć ogromne napięcie, bo Simona za wszelką cenę zataja własne podróże przed córką Virtudes, co rodzi tylko kolejne niedomówienia.

Zaskakujące wieści od Teresy i bolesne wspomnienia Maríi Antonii

Do pałacu dociera niespodziewany list od przebywającej poza domem Teresy, która przekazuje bliskim informacje o swoich radykalnych życiowych krokach i ogłasza planowany rejs do Stanów Zjednoczonych u boku księżnej. W tym samym momencie pogrążona w nostalgii María Antonia wraca myślami do swojego zmarłego małżonka i dzieli się przejmującymi refleksjami o przeszłości.

Kiedy obejrzeć 448. odcinek "La Promesa - pałac tajemnic" w TVP2?

Kolejna odsłona popularnej hiszpańskiej opowieści zadebiutuje na ekranach telewizorów w czwartek 6 sierpnia punktualnie o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Osoby, które nie zdążą zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, mają możliwość nadrobienia zaległości na platformie internetowej TVP VOD.

"La Promesa - pałac tajemnic" to opowieść o zemście i miłości. Obsada serialu

Jana z każdym dniem poznaje coraz mroczniejsze zakamarki posiadłości rodziny Lujan i powoli odkrywa głęboko skrywane sekrety. Młoda kobieta codziennie stawia czoła nowym trudnościom, ukrywając swoje prawdziwe plany wśród niekończących się dworskich intryg i konfliktów między arystokracją a służbą. Rozwijająca się relacja z Manuelem zmusza bohaterkę do wyboru pomiędzy zaplanowanym odwetem a prawdziwym uczuciem. Sytuacja w rezydencji staje się coraz bardziej napięta, a poszukiwana przez dziewczynę prawda może okazać się niezwykle brutalna.

Na ekranie widzowie mogą podziwiać plejadę hiszpańskich aktorów:

- Ana Garcés grająca Janę Expósito

- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

- Manuel Regueiro wcielający się w Alonso de Lujána

- Arturo Sancho w roli Manuela Lujána Ezquierdo

- María Castro jako Pía Adarre

- Joaquín Climent w roli Rómulo Baezy

- Antonio Velázquez grający Mauro Moreno

- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

- Teresa Quintero jako Candela García

- Carmen Asecas wcielająca się w Catalinę Luján

- Paula Losada w roli Jimeny

- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

- Alberto González grający Juana Ezquerdo

- Marga Martínez jako Petra Arcos

- Enrique Fortún wcielający się w Lope Ruiza

- Sara Molina jako María Fernández

- Laura Simón w roli Loli Montoro

- Rafa de Vera jako Conrado Funes

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