La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 448: Tragiczna pomyłka Pii. Zrani niewinnego człowieka

Spis treści
- Tragiczna pomyłka w rezydencji z serialu "La Promesa - pałac tajemnic"
- Lorenzo planuje nowe interesy. Co ukrywa Simona?
- Zaskakujące wieści od Teresy i bolesne wspomnienia Maríi Antonii
- Kiedy obejrzeć 448. odcinek "La Promesa - pałac tajemnic" w TVP2?
- "La Promesa - pałac tajemnic" to opowieść o zemście i miłości. Obsada serialu
Tragiczna pomyłka w rezydencji z serialu "La Promesa - pałac tajemnic"
Nieustanny niepokój popycha Pię w stronę całkowitego załamania nerwowego. Kobieta jest absolutnie pewna, że pod osłoną nocy zbliża się do niej dręczyciel, dlatego w obronie własnej rzuca się na Bogu ducha winnego służącego. Ten fatalny w skutkach błąd kończy się poważnym zranieniem Salvadora, a cała sytuacja natychmiast wywołuje potężne przerażenie wśród mieszkańców dworu.
Lorenzo planuje nowe interesy. Co ukrywa Simona?
Równolegle wyrachowany Lorenzo opracowuje kolejne strategie finansowe, mające na celu znaczne powiększenie jego majątku, i głośno deklaruje chęć dostarczania dżemów dla armii. Z kolei w dworskiej kuchni da się wyczuć ogromne napięcie, bo Simona za wszelką cenę zataja własne podróże przed córką Virtudes, co rodzi tylko kolejne niedomówienia.
Zaskakujące wieści od Teresy i bolesne wspomnienia Maríi Antonii
Do pałacu dociera niespodziewany list od przebywającej poza domem Teresy, która przekazuje bliskim informacje o swoich radykalnych życiowych krokach i ogłasza planowany rejs do Stanów Zjednoczonych u boku księżnej. W tym samym momencie pogrążona w nostalgii María Antonia wraca myślami do swojego zmarłego małżonka i dzieli się przejmującymi refleksjami o przeszłości.
Kiedy obejrzeć 448. odcinek "La Promesa - pałac tajemnic" w TVP2?
Kolejna odsłona popularnej hiszpańskiej opowieści zadebiutuje na ekranach telewizorów w czwartek 6 sierpnia punktualnie o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Osoby, które nie zdążą zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, mają możliwość nadrobienia zaległości na platformie internetowej TVP VOD.
"La Promesa - pałac tajemnic" to opowieść o zemście i miłości. Obsada serialu
Jana z każdym dniem poznaje coraz mroczniejsze zakamarki posiadłości rodziny Lujan i powoli odkrywa głęboko skrywane sekrety. Młoda kobieta codziennie stawia czoła nowym trudnościom, ukrywając swoje prawdziwe plany wśród niekończących się dworskich intryg i konfliktów między arystokracją a służbą. Rozwijająca się relacja z Manuelem zmusza bohaterkę do wyboru pomiędzy zaplanowanym odwetem a prawdziwym uczuciem. Sytuacja w rezydencji staje się coraz bardziej napięta, a poszukiwana przez dziewczynę prawda może okazać się niezwykle brutalna.
Na ekranie widzowie mogą podziwiać plejadę hiszpańskich aktorów:
- Ana Garcés grająca Janę Expósito
- Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro wcielający się w Alonso de Lujána
- Arturo Sancho w roli Manuela Lujána Ezquierdo
- María Castro jako Pía Adarre
- Joaquín Climent w roli Rómulo Baezy
- Antonio Velázquez grający Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez
- Teresa Quintero jako Candela García
- Carmen Asecas wcielająca się w Catalinę Luján
- Paula Losada w roli Jimeny
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González grający Juana Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún wcielający się w Lope Ruiza
- Sara Molina jako María Fernández
- Laura Simón w roli Loli Montoro
- Rafa de Vera jako Conrado Funes