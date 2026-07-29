"Dziedzictwo" znika z TVP1. Widzowie poczekają na nowe odcinki

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-07-29 13:53

Fani popularnej tureckiej produkcji muszą przygotować się na dłuższą przerwę w emisji. Telewizja Polska postanowiła usunąć "Dziedzictwo" z popołudniowej ramówki na cały tydzień, poczynając od 2 sierpnia 2026 roku. Widzowie nie obejrzą w tym czasie epizodów o numerach od 997 do 1004. Powodem takiej decyzji stacji są inne ważne transmisje, które zajmą stałe pasmo serialu.

Przerwa w emisji serialu "Dziedzictwo" od 2 do 9 sierpnia w TVP1

Miłośnicy zagranicznych telenowel zostaną zmuszeni do zrobienia sobie nieplanowanej przerwy od śledzenia telewizyjnych losów ulubionych bohaterów. Telewizyjna Jedynka całkowicie zawiesza pokazywanie nowych epizodów od niedzieli 2 sierpnia do niedzieli 9 sierpnia 2026 roku, pozbawiając sympatyków codziennej rozrywki o godzinie 16. W tym okresie nie zobaczymy wyczekiwanych odcinków od numeru 997 do 1004.

Zniknięcie produkcji z ekranów na pełne osiem dni wynika bezpośrednio z gruntownej przebudowy popołudniowego harmonogramu stacji. Władze telewizji zdecydowały się usunąć ten tytuł z codziennego planu, ponieważ pojawiły się okoliczności wymuszające zwolnienie całego popołudniowego pasma. Sytuacja ta ma bezpośredni związek z nałożonymi na stację obowiązkami transmisyjnymi.

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Skoki narciarskie i Tour de Pologne 2026 zastąpią serial "Dziedzictwo"

Główną przyczyną wstrzymania emisji epizodów od 997 do 1004 w pierwszym tygodniu sierpnia o godzinie 16 są oczywiście priorytetowe wydarzenia sportowe. Jako nadawca publiczny telewizja musi udostępnić swoją antenę na prestiżowe relacje z krajowych zawodów, co bezpośrednio uderzy w stałych fanów popołudniowych formatów rozrywkowych.

W pierwszą niedzielę sierpnia, czyli dokładnie 2.08.2026 roku, telewizyjna Jedynka o godzinie 14:40 zaprasza na relację ze skoczni. Stacja będzie transmitować indywidualny konkurs mężczyzn w ramach Letniego Grand Prix w Wiśle, a zmagania te zakończą się o 17, bezpośrednio wypychając zagraniczny tytuł z ramówki, która po tej godzinie wróci do normy.

Natomiast między poniedziałkiem 3 sierpnia a niedzielą 9 sierpnia 2026 roku całe popołudnia zostaną zdominowane przez kolarzy walczących w Tour de Pologne 2026. Kolarski peleton ruszy każdego dnia o godzinie 15:20 i przekroczy metę w okolicach 17, zajmując tym samym docelowy czas emisji popularnej telenoweli, podczas gdy wieczorne programy pozostaną bez zmian.

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Data powrotu nowych odcinków serialu "Dziedzictwo" na antenę TVP1

Przymusowy odpoczynek od produkcji zakończy się ostatecznie na początku kolejnego tygodnia. Zgodnie z oficjalnym planem już w poniedziałek 10 sierpnia 2026 roku telewizja wznowi nadawanie epizodów od numeru 997 do 1004. Po tej dacie publiczność będzie znowu mogła regularnie obserwować tureckie wątki w standardowych godzinach bez przerw.

Najbardziej niecierpliwi widzowie zachowują opcję wcześniejszego zapoznania się z pominiętym materiałem, korzystając z płatnego dostępu na platformie vod.tvp.pl. Pozostała część widowni musi po prostu zaczekać na darmowy powrót do telewizyjnego formatu. Z pewnością warto wytrzymać ten czas, ponieważ twórcy zapowiadają mnóstwo niespodziewanych zwrotów akcji i wielkich emocji.

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