"Dziedzictwo" znika z TVP1. Widzowie poczekają na nowe odcinki

Przerwa w emisji serialu "Dziedzictwo" od 2 do 9 sierpnia w TVP1

Miłośnicy zagranicznych telenowel zostaną zmuszeni do zrobienia sobie nieplanowanej przerwy od śledzenia telewizyjnych losów ulubionych bohaterów. Telewizyjna Jedynka całkowicie zawiesza pokazywanie nowych epizodów od niedzieli 2 sierpnia do niedzieli 9 sierpnia 2026 roku, pozbawiając sympatyków codziennej rozrywki o godzinie 16. W tym okresie nie zobaczymy wyczekiwanych odcinków od numeru 997 do 1004.

Zniknięcie produkcji z ekranów na pełne osiem dni wynika bezpośrednio z gruntownej przebudowy popołudniowego harmonogramu stacji. Władze telewizji zdecydowały się usunąć ten tytuł z codziennego planu, ponieważ pojawiły się okoliczności wymuszające zwolnienie całego popołudniowego pasma. Sytuacja ta ma bezpośredni związek z nałożonymi na stację obowiązkami transmisyjnymi.

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Skoki narciarskie i Tour de Pologne 2026 zastąpią serial "Dziedzictwo"

Główną przyczyną wstrzymania emisji epizodów od 997 do 1004 w pierwszym tygodniu sierpnia o godzinie 16 są oczywiście priorytetowe wydarzenia sportowe. Jako nadawca publiczny telewizja musi udostępnić swoją antenę na prestiżowe relacje z krajowych zawodów, co bezpośrednio uderzy w stałych fanów popołudniowych formatów rozrywkowych.

W pierwszą niedzielę sierpnia, czyli dokładnie 2.08.2026 roku, telewizyjna Jedynka o godzinie 14:40 zaprasza na relację ze skoczni. Stacja będzie transmitować indywidualny konkurs mężczyzn w ramach Letniego Grand Prix w Wiśle, a zmagania te zakończą się o 17, bezpośrednio wypychając zagraniczny tytuł z ramówki, która po tej godzinie wróci do normy.

Natomiast między poniedziałkiem 3 sierpnia a niedzielą 9 sierpnia 2026 roku całe popołudnia zostaną zdominowane przez kolarzy walczących w Tour de Pologne 2026. Kolarski peleton ruszy każdego dnia o godzinie 15:20 i przekroczy metę w okolicach 17, zajmując tym samym docelowy czas emisji popularnej telenoweli, podczas gdy wieczorne programy pozostaną bez zmian.

Data powrotu nowych odcinków serialu "Dziedzictwo" na antenę TVP1

Przymusowy odpoczynek od produkcji zakończy się ostatecznie na początku kolejnego tygodnia. Zgodnie z oficjalnym planem już w poniedziałek 10 sierpnia 2026 roku telewizja wznowi nadawanie epizodów od numeru 997 do 1004. Po tej dacie publiczność będzie znowu mogła regularnie obserwować tureckie wątki w standardowych godzinach bez przerw.

Najbardziej niecierpliwi widzowie zachowują opcję wcześniejszego zapoznania się z pominiętym materiałem, korzystając z płatnego dostępu na platformie vod.tvp.pl. Pozostała część widowni musi po prostu zaczekać na darmowy powrót do telewizyjnego formatu. Z pewnością warto wytrzymać ten czas, ponieważ twórcy zapowiadają mnóstwo niespodziewanych zwrotów akcji i wielkich emocji.