La Promesa 462: Śmierć zagląda w oczy hrabiemu, a Jana staje do walki o syna Pii

Przyszłość sieroty w „La Promesa”. Petra zaskakuje planem wobec Gregoria

W 462. odsłonie serialu „La Promesa” głównym wątkiem okaże się dalszy los chłopca. Odejście Píi sprawiło, że jej potomek znalazł się w skomplikowanym położeniu. Zmarła matka przez długi czas desperacko broniła siebie i malucha przed Gregoriem, który po opuszczeniu więziennych murów znów wkroczył w jej codzienność.

Ten bohater trafił do celi za usiłowanie zamordowania Píi. Kobieta odczuwała przed nim w pełni uzasadniony, paniczny lęk. Powrót oprawcy do posiadłości błyskawicznie spotęgował jej obawy o bezpieczeństwo.

W tej sytuacji koncepcja Petry wywoła absolutny wstrząs. Przełożona postanowi, że sierota powinna zostać oddana pod skrzydła Gregoria. Werdykt ten momentalnie spotka się z ostrym buntem. Nikt nie potrafi pojąć, czemu potomek ofiary drżącej przed swoim katem, miałby dorastać w jego domu.

Jana walczy z Petrą o syna Píi. Gorący spór w „La Promesa”

Plan Petry wywoła spore poruszenie. Jana nie akceptuje koncepcji swojej zwierzchniczki. Sytuacja ta jest dla niej wyjątkowo bolesna, gdyż to właśnie ona w towarzystwie Very odkryła pozbawione życia ciało Píi.

Pokojówka pamięta, w jak trudnym położeniu tkwiła zmarła. Kobieta nie pozwoli, by niemowlak trafił pod opiekę człowieka, którego Pía do samego końca traktowała jako śmiertelne zagrożenie.

Opór Jany wywoła następną awanturę z Petrą. Obie panie zaprezentują odmienne wizje dotyczące losów malucha. Służąca nie złoży broni i wykorzysta wszelkie metody, by skutecznie zablokować bezwzględne działania swojej przełożonej.

Sojusznikami Jany zostaną pozostali pracownicy posiadłości. Już wcześniej Romulo oraz Ricardo ostro wetowali koncepcję oddania sieroty w ręce Gregoria. Równolegle pałacowa społeczność zajmie się organizacją uroczystości upamiętniającej Píę, co na nowo przywróci temat jej ponurego losu w kuluarowych dyskusjach.

Zdrowie hrabiego gwałtownie się pogarsza. Dramatyczne chwile w „La Promesa”

W 462. odsłonie serialu dojdzie do incydentu, który mocno wstrząśnie całą posiadłością. Tuż po ostrej kłótni arystokrata niespodziewanie opadnie z sił. Zdarzenie to błyskawicznie przerodzi się w dramat, dalece wykraczający poza pierwotne obawy. Mężczyzna zapadnie w nagły letarg, a wezwany medyk początkowo będzie całkowicie bezradny. Parametry życiowe gospodarza spadną do krytycznego poziomu.

Emisja 462. odcinka serialu „La Promesa”. Kiedy i gdzie oglądać w TVP?

Telewizyjna premiera 462. epizodu „La Promesa - pałac tajemnic” odbędzie się we wtorek, 25 sierpnia o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Fani prześledzą zażartą batalię o niemowlaka Píi oraz mrożący krew w żyłach kryzys zdrowotny arystokraty. Odcinek pojawi się ponadto w ofercie serwisu TVP VOD.

Kogo zobaczymy na ekranie? Obsada hiszpańskiej telenoweli „La Promesa”

W produkcji błyszczą Ana Garcés jako Jana, Arturo García Sancho jako Manuel, María Castro jako Pía oraz Joaquín Climent jako Rómulo. W obsadzie hiszpańskiego hitu znaleźli się również Carmen Asecas, Eva Martín, Marga Martínez oraz Bruno Lastra.

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