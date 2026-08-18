Panna młoda, odcinek 174: Cihan prześpi się z Beyzą! Hancer zobaczy ich razem w sypialni - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 174 - wtorek, 18.08.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Trudno w to uwierzyć,a jednak w 174 odcinku "Panna młoda" Cihan poszuka pocieszenia w ramionach Beyzy! Wciąż nie pogodzi się z tym, że Hancer wzięła ślub z Melihem, że jest w ciąży z nowym mężem, a do tego oboje mieszkają w starym domu na terenie jego posiadłości. Nie będzie miał pojęcia, że Hancer cały czas go okłamuje, że to on jest ojcem dziecka, a ślub z Melihem był jedynym sposobem, by Cihan dał jej spokój. Ale żadne z nich nie pogodzi się z rozpadem ich małżeństwa. Ciężarna Hancer zacznie nawet żałować ślubu z innym... Nie przewidzi jednak jednego.

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Cihan nie zapomni o Hancer w 174 odcinku "Panna młoda"

W 174 odcinku "Panna młoda" Cihan przeglądając w telefonie ich wspólne zdjęcia, będzie wspominał chwile, które spędzili razem. Po ślubie Hancer i Meliha uzna jednak, że była żona zabiła w nim miłość do niej, że złamała mu serce i teraz pozostanie mu już tylko nienawiść. Mimo gorzkich słów wypowiadanych o Hancer widać będzie, że nadal ją kocha i nie potrafi o niej zapomnieć.

Hancer powie dziecku, że zabierze go do ojca w 174 odcinku "Panna młoda"

W tym samym czasie w 174 odcinku "Panna młoda" Hancer również pogrąży się w rozmyślaniach o Cihana. Czule zwróci się do swojego nienarodzonego dziecka i nagle czuje jego ruch. Zapyta, czy dziecko zaczęło już ją słyszeć. Dojdzie do wniosku, że maleństwo chce, aby nie rozdzielała go od ojca. Właśnie ze względu na dziecko podejmuje decyzję, że pójdzie do jego taty... Niestety będzie już za późno.

Cihan i Beyza spędzą razem noc w 174 odcinku "Panna młoda", a Hancer ich zobaczy w sypialni

Niespodziewanie Cihan w 174 odcinku "Panna młoda" pojawi się w sypialni Beyzy i zaprosi ją do siebie. Powie, że kiedy ich syn, mały Cihan zaśnie, chce, aby do niego przyszła. Zaskoczona propozycją Beyza skorzysta z okazji, by spędzić noc z Cihanem. Wiedząc doskonale o tym, że miłością jego życia jest Hancer.

Kiedy przekroczy prób sypialni Cihana, od razu zapyta o powód wezwania. On jednak każe jej podejść bliżej, rzucając krótko, że słowa są teraz zbędne. - Nie musimy rozmawiać... - uprzedzi żonę.

Szybko staje się jasne, że Cihan zaprosił Beyzę, żeby się z nią przespać i dzięki temu zapomnieć o Hancer. Ona jednak będzie ich obserwowała przez uchylone drzwi do pokoju. Kiedy zobaczy, jak żona Cihana go obejmie ze łzami w oczach odwróci się i odejdzie...

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