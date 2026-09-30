La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 490: Martina wróci do domu, ale nie zazna spokoju. Ayala ukarze ją jeszcze bardziej - ZDJĘCIA

Martina powróci do La Promesy w 490. odcinku serialu

Dzięki pomocy Curra, Martina zdołała uciec z kliniki psychiatrycznej w 486. odcinku „La Promesy”. W kolejnym epizodzie bohater przyznał Manuelowi, że pomógł ukochanej w ucieczce. Plan Curra zakończy się sukcesem, a Martina wróci do La Promesy w 490. odcinku serialu. Niestety, Ayala nie dotrzyma obietnicy. Wcześniej zarzekał się, że jeśli Curro sprowadzi dziewczynę, nie odeśle jej z powrotem do zamkniętego zakładu i nie zawiadomi policji o próbie otrucia. Choć Martina zostanie w pałacu, nie uniknie surowych konsekwencji.

Ignacio przygotuje dla Martiny okrutną karę w 490. odcinku „La Promesy”

Hrabia postanowi, że kara dla Martiny będzie wyjątkowo bolesna. Zamiast ponownego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym, dziewczyna zostanie zesłana do klasztoru. Przymusowe odosobnienie ma ją całkowicie odciąć od dotychczasowego życia i rodziny. Perspektywa zamknięcia w zakonie okaże się dla Martiny druzgocąca. Ayala da jej jednak szansę na uniknięcie kary, składając szokującą propozycję.

Martina odrzuci szantaż Ayali w 490. odcinku „La Promesy”

Ayala postawi Martinie bezwzględne ultimatum. Zrezygnuje z kary, pod warunkiem że dziewczyna zaakceptuje jego ślub z Margaritą, czyli jej własną matką. Hrabia będzie domagał się od Martiny wyrażenia oficjalnej zgody na ten związek.

Dziewczyna kategorycznie odrzuci żądanie Ayali, uznając jego propozycję za bezczelny i nikczemny szantaż. Nie ma zamiaru zgodzić się na małżeństwo matki z człowiekiem, który najpierw obiecał jej wolność, a potem brutalnie zmienił zdanie.

Martina nie zostanie w tej trudnej sytuacji sama. Catalina zapewni kuzynkę, że będzie walczyć o jej wolność do samego końca. Kobieta nie pozwoli, by Ayala mógł bezkarnie decydować o przyszłości młodej dziewczyny.

„La Promesa - pałac tajemnic” - data i godzina emisji 490. odcinka

Najnowszy, 490. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” widzowie będą mogli obejrzeć w piątek, 2 października 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie stacji TVP2. Odcinek będzie również dostępny w internecie, na platformie TVP VOD. Fani produkcji poznają dalsze losy Martiny, Curra, Very, Lopego i pozostałych bohaterów.

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