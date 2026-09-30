Na dobre i na złe, odcinek 999: Nina odnaleziona? Blanka nie rozpozna porywaczki córki na nagraniu z monitoringu. Policja trafi na jej trop - ZDJĘCIA

Czy policja namierzy porywaczkę Niny w 999 odcinku "Na dobre i na złe"?

Od porwania Niny w 999 odcinku "Na dobre i na złe" miną kolejne dni, a policja nadal nie namierzy prawdziwej porywaczki. Mało tego, niezrównoważona psychicznie Zuza (Aurora Lipartowska), była pacjentka Blanki, podająca się za jej przyjaciółkę, która porwała Ninę w parku, nie będzie nawet w gronie podejrzanych. A ponieważ przestanie się do Blanki odzywać, nie pojawi się też przed szpitalem w Leśnej Górze, nikomu przez myśl nie przejdzie, że to ona zabrała Ninę!

Szalejąca z niepokoju Blanka wbrew radom policji w 999 odcinku "Na dobre i na złe" postanowi w końcu sprawę nagłośnić. Przekona Mario, że policjanci nie robią, by odnaleźć ich zaginioną córkę, więc muszą wziąć sprawy w swoje ręce.

- Gdyby od razu uruchomili Child Alert, to może by ją znaleźli! I tak za długo czekałam... Muszę coś zrobić, bo zwariuję! Porozwieszam plakaty, napiszę ogłoszenie w social mediach, zgłoszę się do fundacji...

Dramat Milewskich w 999 odcinku "Na dobre i na złe" wykorzysta "fałszywy" porywacz, który zażąda 200 tysięcy złotych okupu za Ninę. Mario od razu uruchomi dawne znajomości, zdobędzie gotówkę i dostarczy okup w umówione miejsce. Kiedy „porywacz” spróbuje pieniądze odebrać, gangster za to brutalnie go zaatakuje. Gotów nawet zginąć za Ninę.

Policjant Radek Biegun (Mateusz Lisiecki) przywiezie oszusta do szpitala w Leśnej Górze, gdzie w 999 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka rzuci się na "porywacza", żądając odpowiedzi, gdzie jest jej dziecko!

- Nic nie wiesz, gdzie ona jest? Nie masz pojęcia? - powie zapłakana Blanka, a Radek od razu zabierze naciągacza na komendę, by wszystko sprawdzić.

Nagranie z porwaną Niną przełomem w poszukiwaniach w 999 odcinku "Na dobre i na złe"

W finale 999 odcinka "Na dobre i na złe" policjantka Dorota pokaże Blance nagranie z monitoringu sklepu z prawdziwą porywaczką Niny. Będzie chciała jednak upewnić się, że Milewska rozpozna w dziewczynce swoje dziecko.

- To jest zapis monitoringu ze sklepu niedaleko Podmiejskiej pół godziny po tym, jak zniknęła Nina. Mała jest ubrana dokładnie tak, jak opisałaś...

- To jest Nina... - potwierdzi Blanka, lecz nie rozpozna Zuzy w porywaczce z peruce i ciemnych okularach.

Nie przegap: Na dobre i na złe, odcinek 1002: Porwana Nina wywieziona za granicę! Zuza zabierze dziecko z Polski, a Blanka nie odzyska córki?

To nagranie z porwaną Niną w 999 odcinku "Na dobre i na złe" okaże się jednak przełomem w poszukiwaniach córki Blanki i Mario. Ale nie od razu policja odnajdzie Ninę. I niestety jeszcze przez kilka dni nie namierzy porywaczki Zuzy.

Kiedy 999 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 999 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 30 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Na dobre i na złe. Matylda w ciąży? Falkowicz nie popędzi chłopaka córki!

Na dobre i na złe ZWIASTUN. Porwanie córki Blanki i powrót Wiktorii do Leśnej Góry