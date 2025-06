Na dobre i na złe. Blanka odkryje z przerażeniem plany męża ich ponownego wspólnego życia. Mario nigdy nie da jej spokoju - ZDJĘCIA

Proroczy koszmar Blanki w nowym sezonie „Na dobre i na złe” po wakacjach

W kolejnym sezonie „Na dobre i na złe” Blanka będzie się bała powrotu Mario i tego, że będzie chciał odebrać jej Ninę. Przyśni się jej koszmar, w którym córka zniknie, a ona nie będzie mogła jej odnaleźć.

Nina zachoruje w „Na dobre i na złe” jesienią

We wrześniowych odcinkach „Na dobre i na złe” po wakacjach coś złego zacznie dziać się z Niną. Jej przedłużające się ataki płaczu i nierówny oddech zaniepokoją Blankę. W szpitalu Tretter (Piotr Garlicki) zauważy u niej asymetrię żuchwy. Jej przyczyną może być wada genetyczna albo choroba neurologiczna, a bezpośrednim objawem jest ból. Zleci konieczne badania.

W nowym sezonie „Na dobre i na złe” Mario zaplanuje swój powrót do życia Blanki

W serialu „Na dobre i na złe” po wakacjach dojdzie do spotkania Blanki z Mario. W pewnym sensie nieuniknionego, bo Milewski nie zniknąłby raz na zawsze i na pewno nie trzymałby się z daleka wiedząc o ich dziecku. Będzie krążył wokół domu, a wreszcie zdecyduje się zobaczyć się z żoną w szpitalu. Blanka nie ucieszy się na jego widok, oględnie mówiąc. Zapyta go, ale nie otrzyma odpowiedzi na pytanie, po co przyszedł i zaraz wykrzyknie, że nie odda mu dziecka. Mario poprawi ją, że to ich wspólne dziecko i że wrócił, by żyć z nią razem jak zwykła rodzina. Milewska stwierdzi, że to niemożliwe i powie z wyrzutem:

- Znowu masz jakiś plan. Znowu chcesz na nas wszystkich sprowadzić nieszczęście!

Mario zapyta o Ninę i jej zdrowie i wytknie jej, że chciała go oszukać. Wtedy dopiero zauważy ze smutkiem, jak bardzo żona się go boi. Zaskoczy ją tym, co powie:

- Życie bez ciebie nie ma dla mnie sensu.

Pierwszy odcinek nowego sezonu po wakacjach zostanie wyemitowany w środę 3 września o godz. 20.55.

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl