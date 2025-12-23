M jak miłość, odcinek 1900: Koniec szczęścia Kamy i Marcina. Oszuka ją, że nic nie czuje do Martyny. Uwierzy w kłamstwo męża! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1900 pierwszy w 2026 roku - poniedziałek, 12.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Szczęście Kamy i Marcina skończy się w 1900 odcinku "M jak miłość", a początek nowego 2026 roku będzie zapowiedzią, że małżeństwo Chodakowskich może pogrążyć się w kryzysie! Chociaż od ślubu minął zaledwie miesiąc!

Zaraz po powrocie Marcina i Kamy z podróży poślubnej stało się jasne, że Chodakowski wcale nie zapomniał o Martynie, że nadal ją kocha. Znalazł szal Wysockiej, który zgubiła w agencji detektywistycznej i przypomniał sobie piękne chwile, które spędzili razem w jej leśniczówce w Kampinosie. Oczywiście nie przyznał się Kamie do tego, że Martyna nadal zajmuje ważne miejsce w jego sercu. Jakby kochał dwie kobiety na raz...

Marcin zazdrosny o wyjazd Martyny i Jakuba w góry w 1900 odcinku "M jak miłość"

Zazdrość Marcina o Martynę w 1900 odcinku "M jak miłość" w styczniu nie umknie uwadze Kamy. Bo kiedy Chodakowski odkryje, że Jakub Karski zabrał jego byłą kochankę w góry wcale się z tej nowiny nie ucieszy. Kama, widząc reakcję męża, znów poczuje ukłucie niepokoju, że ich małżeństwo nie przetrwa.

Kama w 1900 odcinku "M jak miłość" dowie się, że Martyna wcale nie jest z Jakubem

Przygnębiona Chodakowska w 1900 odcinku "M jak miłość" zwierzy się w końcu Anecie (Ilona Janyst), że nadal jest zazdrosna o Martynę, że Marcina boli jej związek z Jakubem. Właśnie od Anety Kama dowie się, że Karski i Wysocka wcale nie są razem, że łączy ich tylko przyjaźń. Nic dziwnego, że żona Marcina będzie czuła, że Martyna nadal jest dla niej zagrożenie. Wprost zapyta go, co czuje do swojej byłej.

- Widzę, że czymś się martwisz... Chodzi o Martynę, prawda? - zacznie Marcin, bo zauważy, jak Kama reaguje na samo wspomnienie tej kobiety. - Nie jestem o nią zazdrosna, jeśli o to pytasz… - zaprzeczy Kama. - Ale pewnie myślisz, że ja jestem o nią i Jakuba? - zaciekawi się Chodakowski. - A nie jesteś?

Tak Marcin w 1900 odcinku "M jak miłość" okłamie Kamę, że nie kocha Martyny

W tym momencie w 1900 odcinku "M jak miłość" Marcin posunie się do kłamstwa. Oszuka Kamę, że nie myśli o Martynie, nie rozpamiętuje wciąż te, co ich łączyło, kiedy stracił pamięć. Będzie okłamywał nie tylko żonę, lecz także samego siebie. A to źle wróży przyszłości ich małżeństwa.