M jak miłość, odcinek 1896: Marcin nadal kocha Martynę! Znajdzie jej szal i przypomni sobie ich piękne chwile. Zostawi Kamę? - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1896 - wtorek, 9.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Pierwsze spotkanie Marcina i Martyny po jego ślubie w 1896 odcinku "M jak miłość" dla obojga będzie niezręczne. Byli kochankowie zachowają jednak pozory, kiedy wpadną na siebie w agencji detektywistycznej Chodakowskiego i Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski). Nieprzypadkowo Martyna zjawi się tam bez uprzedzenie. Nagle padnie przed Jakubem na kolana, błagając go, by spełnił jej desperacką prośbę i pojechał z nią na chrzciny córki przyjaciółki Agaty (Lidia Pronobis).

Taka będzie reakcja Marcina na spotkanie z Martyną w 1896 odcinku "M jak miłość"

Na widok Martyny i Jakuba w takim zbliżeniu w 1896 odcinku "M jak miłość" na twarzy Marcina pojawi się wymuszony uśmiech. Od razu zapyta Wysocką, gdzie chce porwać Karskiego. I zgodzi się, żeby Jakub pojechał z Martyną na chrzciny w roli ojca chrzestnego dziecka. Cały czas Chodakowski będzie się pilnował, żeby nie wydać się ze swoimi prawdziwymi uczuciami do Martyny.

Marcin znajdzie szal Martyny w 1896 odcinku "M jak miłość"

Po ich wyjściu z agencji w 1896 odcinku "M jak miłość" Marcin zauważy jednak szal Martyny na podłodze. Podniesie go, ostrożnie chwyci palcami i zaciśnie w dłoni. Czując woń damskim perfum zacznie przypominać sobie namiętne chwile z Martyną, kiedy cierpiał na amnezję, nie wiedział o istnieniu Kamy i nawiązał romans z Wysocką.

Mimo że od dawna Marcin wmawia sobie, że miłość do Martyny to już przeszłość, w 1896 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że oszukuje samego siebie i Kamę. Bo on wcale o niej nie zapomniał, nadal jest zakochany w Martynie. Dowodem na to jest szal tak mocno trzymany w dłoni, na której będzie błyszczała ślubna obrączka Chodakowskiego.

Marcin w 1896 odcinku "M jak miłość" przypomni sobie namiętne chwile z Martyną

Piękne wspomnienia Marcina o Martynie w 1896 odcinku "M jak miłość" będą wciąż żywe, chociaż głęboko skrywane w jego sercu. Czyżby zatem ślub Marcina z Kamą był błędem? Czas pokaże, czy tak gorące uczucie Chodakowskiego do byłej kochanki nie zwycięży miłości do żony...

