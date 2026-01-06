M jak miłość, odcinek 1900: Jakub pochwali się Marcinowi jaki jest szczęśliwy z Martyną! Tak się dowie, że wyjechali razem - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1900 - pierwszy w tym roku w poniedziałek, 12.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Górski wypad Jakuba i Martyny aż do 1900 odcinka "M jak miłość" pozostanie tajemnicą! Przed wyjazdem w Tatry Karski ani słowem nie wspomni Chodakowskiemu, że wybiera się tam z jego byłą kochanką. Doskonale bowiem zdaje sobie sprawę, że Martyna wciąż jest obecna w sercu Marcina, że nie zdołał o niej zapomnieć, o tym, co ich łączyło. Mimo że wziął ślub z Kamą (Michalina Sosna). Przypadek sprawi, że Kuba pochwali się Marcinowi jakie szczęście daje mu Martyna. Jak do tego dojdzie?

Jakub w 1900 odcinku "M jak miłość" do ostatniej chwili ukryje przed Marcinem wyjazd z Martyną

W 1900 odcinku "M jak miłość" Karski zadzwoni do wspólnika i zarazem przyjaciela, by zdał mu relację ze sprawy w ich agencję, którą teraz prowadzi. Będzie chodziło o konflikt braci przez spadek po ojcu. Przy okazji Marcin zacznie się obawiać, czy jego z Olkiem (Maurycy Popiel) też poróżnią pieniądze. Dlatego szybko odda bratu sporą pożyczkę, której Olek udzielił mu, żeby razem z Kamą mogli wyprawić ślub marzeń.

Rozmowa z Jakubem w 1900 odcinku "M jak miłość" szybko przybierze niespodziewany obrót.

- Powiedz jak w górach, jak te nasze Tatry? Dalej takie wysokie? - zażartuje Marcin, ale po chwili przestanie mu być do śmiechu.

- Wyższe niż zapamiętałem. W dodatku Martyna nie wie, co to litość... - po tonie głosy Jakuba da się poznać, że jest bardzo szczęśliwy.

Chodakowskiemu zrzednie jednak mina, bo dopiero teraz w 1900 odcinku "M jak miłość" dowie się, że Jakub jest w górach z Martyną.

- To ja nie wiedziałem, że wy tam razem jesteście... Dobra słuchaj, wiesz co, to ja w takim razie jak będę coś więcej wiedział, to się odezwę. Na razie! - zakończy rozmowę, nie czekając na odpowiedź Kuby.

Kama zapyta Marcina o związek Jakuba z Martyną w 1900 odcinku "M jak miłość"

Reakcję Marcina od razu zauważy Kama, która jeszcze doleje oliwy do ognia pytaniem, co mąż sądzi o związku Jakuba z Martyną!

- Fajnie, że Kuba ma towarzystwo, co? Myślisz, że oni są parą czy nie?

- Nie, po prostu się chyba przyjaźnią... Zresztą to nie jest nasza sprawa!

Marcin w 1900 odcinku "M jak miłość" zobaczy szczęście Jakuba i Martyny na wspólnych zdjęciach z gór

Na tym nie koniec, bo w 1900 odcinku "M jak miłość" Jakub wyśle Marcinowi swoje zdjęcia z Martyną z gór, na których pochwali się, jak świetnie się razem bawią. Coraz bardziej zazdrosny Chodakowski zrobi zbliżenie na twarz byłej kochanki. Jakby żałował, że nie jest teraz na miejscu Kuby. Nic dziwnego, że Kama, która przyłapie męża na oglądaniu tych zdjęć, zacznie się zastanawiać, co tak naprawdę Marcin czuje do Martyny. On zapewni, że nie jest zazdrosny o swoją eks.

- Czy jest mi całkowicie obojętna? Też nie... Kama, chodzi o to, że frustruje mnie to, że ona jest cały czas w moim życiu, że ja chcę zamknąć tę swoją traumatyczną przeszłość, a nie mogę, bo ona cały czas się pojawia! Ja już szczerze nie potrafię... Jestem szczęśliwy, kocham cię, mam wszystko, czego pragnę... Wierzysz mi? - Marcin spróbuje wmówić Kamie, że dla niego liczy się tylko ona.

- Wierzę...

