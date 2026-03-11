M jak miłość, odcinek 1919: Aneta odkryje, że Zosia nie jest córką Mariusza! Kłamstwo Kasi w końcu wyjdzie na jaw - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1919 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1919 odcinku "M jak miłość" Kasia i Zosia już wyjdą ze szpitala i wrócą do domu Mariusza. Tym bardziej, że ani mamie, ani córce nie będzie nic dolegać, bo przecież dziewczynka urodzi się w terminie, a nie tak jak wcześniej wmówi narzeczonemu jako wcześniak, aby on nie domyślił się, że zaszła w ciążę, jak jeszcze była z Jakubem.

I choć plan Karskiej się powiódł, bo Sanocki jej uwierzył, z resztą tak samo jak i Karski, gdy pokazała im sfałszowane wyniki badań DNA, to już w 1919 odcinku "M jak miłość" Kasia dłużej nie utrzyma tego w sekrecie! Wszystko przez to, że prawdę w końcu odkryje Aneta, którą wcześniej przyjaciółka także okłamała! Ale już tylko do czasu!

Aneta dostrzeże, że Zosia nie jest w ogóle podobna do Mariusza w 1919 odcinku "M jak miłość"!

W 1919 odcinku "M jak miłość" Aneta zjawi się w domu Mariusza, aby odwiedzić Kasię i powitać na świecie jej córkę. Chodakowska od razu podejdzie do łóżeczka, w którym będzie spać Zosia i już sam widok dziewczynki pozwoli jej ocenić, że nie może być ona córką Sanockiego! A wszystko przez to, że w ogóle nie będzie podobna do narzeczonego Karskiej, który rzekomo jest jej ojcem.

- Cześć Zosieńko! - powita ją Aneta, po czym zwróci się już do Kasi - Do Mariusza to w ogóle nie jest podobna!

W tym momencie w 1919 odcinku "M jak miłość" Kasi momentalnie zrzednie mina, a uśmiech prędko zniknie z jej twarzy. A to dlatego, że Chodakowska w jednej chwili ją przejrzy i zaprzepaści wszystko, co ona tak długo ukrywała nie tylko przed nią, ale przede wszystkim przed Mariuszem i Jakubem, który będzie prawdziwym ojcem Zosi. Bo choć w ciąży nikt tego nie mógł ocenić, tak po narodzinach Zosi gołym okiem będzie widać, że w ogóle nie jest ona podobna do Sanockiego!

Kasia powie Chodakowskiej, że to Jakub jest ojcem jej córki w 1919 odcinku "M jak miłość"?

Co wtedy w 1919 odcinku "M jak miłość" zrobi Kasia? Czy posunie się do kolejnego kłamstwa na Anecie, aby tylko prawda mnie rozeszła się dalej i nie trafiła do najbardziej zainteresowanych, a więc Mariusza i Jakuba? A może w końcu sama nie wytrzyma i powie przyjaciółce prawdę? Tym bardziej, że będzie mieć już coraz większe wyrzuty sumienia, że tak wszystkich okłamuje! Czy zatem zdecyduje się powiedzie o tym Chodakowskiej?

A może w 1919 odcinku "M jak miłość" wciąż będzie okłamywać całą trójkę? Niestety właśnie ten scenariusz będzie najbardziej prawdopodobny. Choć Kasi będzie z tym coraz ciężej, bo już coraz więcej argumentów będzie za tym, że Zosia nie jest córką Mariusza tylko Jakuba!

