M jak miłość, odcinek 1919: Kasia po narodzinach Zosi w końcu przyzna, że to Jakub jest ojcem? Nie utrzyma dłużej tego w sekrecie

"M jak miłość" odcinek 1919 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1919 odcinku "M jak miłość" Kasia wciąż będzie okłamywać Jakuba i Mariusza w sprawie ojcostwa Zosi! Karska nie wyjawi prawdy ani w trakcie porodu, ani tuż po nim, przez co zarówno jej były mąż, jak i już obecny narzeczony będą myśleli, że urodziła dziecko Sanockiego. Mimo iż dziewczynka wcale nie będzie wcześniakiem, przez co nie będzie mogła być pociechą architekta, bo Karska zaszła w ciążę wcześniej, jeszcze w czasie, gdy była z detektywem. Ale tego obaj panowie dalej nie będą wiedzieć.

Zwłaszcza, że nawet przez myśl im nie przejdzie, że Kasia mogłaby ich tak okrutnie oszukiwać. Tym bardziej, że nawet przecież test DNA wykazał, że to nie Jakub, a Mariusz jest ojcem dziecka. Tyle tylko, że żaden z panów nie był świadomy, że był on sfałszowany przez znajomą laborantkę Karskiej, Ankę Sokołowską (Katarzyna Russ), która później ją przez to szantażowała. A lekarka zapłaciła naprawdę wysoką cenę za to, aby jej sekret aż do 1919 odcinka "M jak miłość" nie wyszedł na jaw!

Zakłamana Kasia zacznie mieć coraz większe wyrzuty sumienia w 1919 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w 1919 odcinku "M jak miłość" i Kasia powoli zacznie mieć go już dosyć! Szczególnie, że zacznie mieć coraz większe wyrzuty sumienia, że okłamuje zarówno Mariusza, który stanął na wysokości zadania i nawet się jej oświadczył, chcąc stworzyć jej i Zosi nie tylko prawdziwy dom, ale i rodzinę, jak również Jakuba, który także z nią ogromnie o tym marzył. A na dodatek nie zostaw jej, mimo tego, co ona mu zrobiła, jak go zdradziła, oszukała, aż w końcu zostawiła i będzie z nią w czasie, gdy Zosia będzie przychodzić na świat. Jednak wciąż nieświadomy tego, że to tak naprawdę jego córka, a nie Mariusza, który z racji wypadku, nie będzie mógł być przy porodzie.

I choć w 1919 odcinku "M jak miłość" ani Mariusz, ani Jakub jeszcze wciąż nie będą znali prawdy o ojcostwie Zosi, to jednak chwilę po narodzinach córeczki, gdy emocje już opadną, wszystko będzie mogło się zmienić! Czy zatem Kasia w końcu nie wytrzyma i przyzna się do tego, że to Karski tak naprawdę jest ojcem małej Zosi? Czy detektyw wreszcie dowie się, że ma upragnione dziecko, a Mariusz zostanie z niczym?

Prawda o ojcostwie Zosi wyjdzie na jaw w 1919 odcinku "M jak miłość"?

Niekoniecznie, bo już jakiś czas temu Paulina Lasota chwaliła się na swoim Instagramie zdjęciami w sukni ślubnej, które wskazują na to, że jej ślub z Mariuszem w "M jak miłość" najprawdopodobniej dojdzie do skutku. A więc najprawdopodobniej, Kasia jednak dalej nie pęknie i mimo swoich wyrzutów sumienia, do końca będzie brnąć w swoje kłamstwo w sprawie ojcostwa dziecka.

Tym bardziej, że nie wydaje się, aby po ewentualnym wyjściu na jaw prawdy ojcostwu Zosi i kłamstwie Kasi, Mariusz mógłby przejść obok tego tak obojętnie. A zwłaszcza, ze swoim wybuchowym i chorobliwie zazdrosnym charakterem. A zatem w 1919 odcinku "M jak miłość" zarówno Mariusz, jak i Jakub najpewniej wciąż pozostaną w kłamstwie.

