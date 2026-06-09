M jak miłość. Joanna odejdzie? Ciąża i nagłe komplikacje w tle. Teraz Dominika Sakowicz pokazała zdjęcia z planu innego serialu

Joanna zniszczy małżeństwo Rogowskich w "M jak miłość" po wakacjach!

Joanna Dobrzańska miała mocne wejście do "M jak miłość" na początku marca. Od pierwszego spotkania z Arturem Rogowskim na polnej drodze stało się jasne, że śliczna brunetka zauroczyła męża Marysi. Jeszcze wtedy wiejski lekarz nie wiedział, kim jest Joanna, że tego samego dnia spotka ją w przychodni w Lipnicy i przedstawi mu się jako kardiolożka, którą zatrudnił w swoim ośrodku zdrowia.

Trudno było jednak przewidzieć, że już w finale sezonu "M jak miłość" Artur zdradzi Marysię z Joanną, że ich relacja tak szybko się rozwinie, a Rogowski da się ponieść miłości do dużo młodszej lekarki.

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Zaraz po dołączeniu do obsady "M jak miłość" 31-letnia Dominika Sakowicz ujawniła dlaczego Joanna przyjechała do Grabiny i czego tak naprawdę będzie chciała od męża Marysi. Bo nie chodzi jej tylko o miłość do żonatego faceta, rozbicie jego rodziny.

- Joanna raczej nie wierzy w przypadki. Wszystko jest po coś... Joanna daje sobie kolejną szansę przyjeżdżając do Grabiny. Próbowała już i tu i tam różnych żyć. Szuka miłości. Nie ma nic do stracenia, więc idąc za impulsem po prostu otwiera sobie nową drogę... Joannę intryguje to, że doktor Rogowski jest wobec niej tak troskliwy, pomocny. Wszystko ma pod kontrolą, ona czuje, że są podobni, że ona ma też kruchość w sobie, że chce czegoś więcej od życia... - opisała swoją bohaterkę Dominika Sakowicz w "Kulisach serialu M jak miłość".

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Co z Joanną w "M jak miłość"? Czy będzie w obsadzie w następnym sezonie?

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach romans Artura i Joanny wcale się nie skończy! Doprowadzi do rozpadu małżeństwa Rogowskich, bo Marysia popędzi niewiernego męża. Nie będzie jednak długo sama, bo pojawi się przy niej młodszy mężczyzna, Jerzy (Marcin Kwaśny). Czy zakochana Joanna zatrzyma przy sobie Rogowskiego? A może jednak Artur wybierze miłość do żony, a nie chwilowe zauroczenie kochanką?

- Joanna zdaje sobie sprawę z tej walki wewnętrznej Rogowskiego. Ona nie wywiera żadnej presji. Po prostu jest szczera wobec niego w swoich emocjach... Stanie przed taką decyzją, być albo nie być. Chciałaby, żeby Artur poszedł za swoim sercem, bo dokładnie wie, co w tym jego sercu gra - dodała Sakowicz w "Kulisach serialu M jak miłość".

Nie wiadomo jak długo Dominika Sakowicz zostanie w obsadzie "M jak miłość". Póki co pewne jest to, że wciąż nagrywa nowe odcinki, więc nie zabraknie jej na początku następnego sezonu jesienią!

Dominika Sakowicz na planie serialu w szpitalu! Jej bohaterka jest w zagrożonej ciąży

Dla dla 31-letniej aktorki rola Joanny w "M jak miłość" to nie jedyne zawodowe wyzwanie. Dominika Sakowicz na swoim profilu na Instagramie pokazała właśnie zdjęcia z planu serialu TVN "Szpital św. Anny", w którym wystąpiła jako Pola Zielińska, ciężarna pacjentka Darii Bursztyn (Marta Wierzbicka), która wymagała pilnej operacji. Wystarczył post ze ujęciem ze szpitala, by internauci zaczęli podejrzewać, że to Joanna będzie w ciąży z Arturem. Nie można tego wykluczyć, ale na razie ciąża dotyczy innej bohaterki Sakowicz.

"Dobra, długi weekend długim weekendem, ale kto oglądał ,,Szpital św. Anny”? Od jakiegoś czasu na playerze hula odcinek ze mną (bodajże 120). Smacznego! 😋" - napisała Sakowicz na Instagramie. Odcinek z jej udziałem był już emitowany w TVN dokładnie 4.05.2026.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

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