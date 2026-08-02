M jak miłość. Jakub będzie cierpiał po odrzuceniu przez Martynę w nowym sezonie. Tylko Marcin pozna prawdę

Martyna odsunie się od Jakuba w nowym sezonie "M jak miłość"

W nowych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach relacja Jakuba i Martyny znajdzie się w trudnym momencie. Jeszcze pod koniec poprzedniego sezonu między tą dwójką zaczęło rodzić się coś więcej niż zwykła znajomość. Oboje po przejściach odnaleźli przy sobie spokój i zrozumienie, a Wysocka zaczęła powoli dopuszczać Karskiego do swojego życia. Jednak nagle wszystko się zmieniło, lekarka odrzuciła Jakuba, zdystansowała się. Zauważyła, że chyba czuje coś więcej niż przyjaźń i to ją przeraziło.

Jakub zwierzy się Marcinowi z problemów z Martyną

Jak podaje portal światseriali.interia.pl, w 1938 odcinku "M jak miłość" Jakub nie będzie w stanie ukryć swojego gorszego nastroju. Jego zachowanie zauważy Marcin, który szybko zorientuje się, że z przyjacielem dzieje się coś niedobrego.

– Wszystko gra? Jakoś marnie wyglądasz – zapyta Chodakowski. Dopiero wtedy Karski zdecyduje się powiedzieć mu prawdę.

– Martyna zerwała ze mną kontakt… Dzwoniłem, nawet byłem dziś w leśniczówce, ale… nie chce mnie widzieć. I nie wiem, czym ją tak wkurzyłem. Pojęcia nie mam – przyzna załamany Jakub. Marcin spróbuje go pocieszyć i przekonać, że być może Wysocka potrzebuje jedynie czasu, by wszystko sobie przemyśleć.

– Stary, przykro mi… Mam nadzieję, że jakoś to sobie wyjaśnicie… – powie.

Marcin pierwszy zauważy, jak bardzo Jakub przeżywa decyzję Martyny

Rozmowa z Marcinem może być dla Jakuba ważniejsza, niż sam Karski będzie chciał przyznać. Choć będzie próbował zachować dystans i udawać, że chodzi jedynie o nieporozumienie z Martyną, jego reakcja pokaże, że kobieta stała się dla niego kimś wyjątkowym. Tym bardziej że jeszcze niedawno sam Marcin był związany emocjonalnie z Wysocką. Ich historia zakończyła się, gdy Chodakowski odzyskał uczucia do Kamy (Michalina Sosna), ale Martyna długo nie potrafiła pogodzić się z tym, jak potoczyły się ich losy. Teraz role mogą się odwrócić. To Jakub będzie musiał zmierzyć się z odrzuceniem przez kobietę, na której coraz bardziej mu zależy.

Na razie nie wiadomo, dlaczego Martyna zdecyduje się odsunąć od Karskiego i czy będzie to tylko chwilowy kryzys. Pewne jest jednak, że ich relacja jeszcze się nie zakończyła. Czy Wysocka zrozumie, że Jakub jest dla niej kimś więcej niż tylko przyjacielem? A może emocje związane z Marcinem nadal będą zbyt silne, by mogła rozpocząć nowy rozdział życia? To wyjdzie na jaw wkrótce.