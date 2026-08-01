M jak miłość. Wyjazd zastraszonej Kasi z dzieckiem w nowym sezonie? To Aneta podsunie jej plan ucieczki

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-08-01 9:51

Zdesperowana Kasia (Paulina Lasota) zdecyduje się na wyjazd z córeczką Zosią (Oliwia Zygier) w nowym sezonie "M jak miłość"? Szantażowana przez Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk) lekarka będzie coraz bardziej przytłoczona własnym sekretem i strachem o przyszłość. To właśnie Aneta (Ilona Janyst), widząc, w jak fatalnym stanie jest przyjaciółka, podsunie jej nieoczekiwany pomysł. Czy ucieczka z dzieckiem okaże się jedynym sposobem na odzyskanie spokoju?

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Sytuacja Kasi w nowym sezonie "M jak miłość" stanie się jeszcze bardziej skomplikowana. Lekarka będzie robiła wszystko, by Mariusz (Mateusz Mosiewicz) nie poznał prawdy o ojcostwie małej Zosi, bo oficjalnie to właśnie on wychowuje dziewczynkę jako swoją córkę. Tymczasem Sowiński, który zna cały sekret, nie zamierza odpuścić. Będzie coraz mocniej szantażował Kasię i wykorzystywał jej strach, a ona z każdym kolejnym dniem zacznie tracić siły do dalszego ukrywania prawdy. Właśnie wtedy wsparcie zaoferuje jej Aneta, choć nawet najbliższa przyjaciółka nie będzie wiedziała, z czym tak naprawdę zmaga się Kasia.

Jak podaje portal światseriali.interi.pl, w 1938 odcinku "M jak miłość" Kasia nie będzie już w stanie ukrywać, że przeżywa prawdziwy koszmar. Po kolejnym telefonie od Sowińskiego, który zna prawdę o ojcostwie małej Zosi i wykorzystuje ją do szantażu, spanikowana lekarka poprosi Anetę o spotkanie. Chodakowska niemal od razu zauważy, że przyjaciółka jest rozbita i wyraźnie czymś przerażona.

– Jesteście same? – zapyta ostrożnie, co cytuje portal. Gdy dowie się, że Mariusz wyjechał do Wiednia, zacznie dopytywać o powód złego samopoczucia Kasi.

Pokłóciliście się? Powiedziałaś mu?

– Mariusz nie jest głupi, domyśla się, że coś przed nim ukrywam... – przyzna Kasia.

Kasia nie wyzna Anecie prawdy o Sowińskim

Aneta skojarzy, że źródłem problemów ponownie jest Sokołowska (Katarzyna Russ). Nie będzie miała pojęcia, że prawdziwym zagrożeniem pozostaje Sowiński, który coraz mocniej osacza Kasię i nie pozwala jej zapomnieć o kompromitującym sekrecie. Lekarka po raz kolejny nie zdobędzie się na szczerość.

– Nie... Ja po prostu już nie daję rady... – wyszepcze tylko, nie zdradzając, że jest szantażowana.

To kolejny dowód na to, jak bardzo Kasia boi się konsekwencji ujawnienia prawdy. Wie, że jeśli sekret wyjdzie na jaw, może stracić Mariusza i zburzyć życie całej swojej rodziny.

Aneta podsunie Kasi pomysł wyjazdu z Zosią

Kiedy telefon od Sowińskiego zadzwoni ponownie, Kasia znów nerwowo odrzuci połączenie. Taka reakcja nie umknie Anecie, która upewni się, że przyjaciółka zmaga się z czymś znacznie poważniejszym, niż chce przyznać. Nie znając całej prawdy, spróbuje jednak znaleźć rozwiązanie.

Dobra, okej, już nie naciskam, zrobisz jak zechcesz. Wiesz, naprawdę słabo wyglądasz, może powinnaś gdzieś na jakiś czas wyjechać? Z małą... Pozbierasz się, uspokoisz, na spokojnie przemyślisz, co dalej... – poradzi Kasi.

Słowa Anety mogą okazać się dla Kasi ważną wskazówką. Czy rzeczywiście zdecyduje się uciec z Zosią od problemów i szantażysty? Na razie nic nie wskazuje na to, by Kasia rzeczywiście opuściła Warszawę. Trudno jednak wykluczyć, że zdesperowana lekarka zacznie rozważać taki krok. Każdy kolejny telefon od Sowińskiego przypomina jej, że w każdej chwili może stracić wszystko.

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