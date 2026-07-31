M jak miłość. Argasiński znajdzie sposób na Sowińskiego w nowym sezonie! Przerazi się, co zrobi z Olkiem

Argasiński zauważy niepokojące objawy u Olka w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Argasiński przeanalizuje całą dokumentację siostry Sowińskiego i jak podaje swiatseriali.interia.pl potwierdzi wcześniejszą opinię profesora Sadurskiego, że zabieg, w którym Chodakowski także brał udział, został przeprowadzony zgodnie ze sztuką lekarką. A nawet, że Olek robił wszystko, aby pomóc Ewie (Karolina Dryzner).

- Potwierdzam opinię profesora Sadurskiego - zabieg został przeprowadzony prawidłowo, nie ma mowy o błędzie lekarskim. Wręcz przeciwnie - zostało zrobione wszystko co możliwe, żeby pomóc pacjentce - uzna Argasiński.

Jednak to w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej wcale nie uspokoi Olka. Do tego stopnia, że Jerzy już zacznie się o niego martwić, gdy zauważy, że Chodakowski traci wiarę w siebie i własne umiejętności. A będzie przecież znakomitym lekarzem.

- Niedobrze, że tracisz pewność siebie, podważasz swoją fachowość, kompetencje, swój dorobek... Co się z tobą dzieje? - zapyta go Jerzy.

Chodakowski tylko Jerzemu opowie, co się z nim dzieje przez Sowińskiego w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W tym momencie w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Chodakowski postanowi otworzyć się przed swoim teściem. Tym bardziej, że nie będzie w stanie ukryć, jak bardzo konflikt z Sowińskim odbija się na jego pracy i psychice, co już będzie można zobaczyć po jego nerwowym chodzeniu.

A gdy do tego wszystkiego w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej dojdą jeszcze problemy ze skupieniem się i nieufność wobec innych, to już w ogóle będzie mu trudno leczyć pacjentów, bo jego głowę zajmie już tylko Aleksander!

- Do tego zaczynam mieć problemy z koncentracją, tracę zaufanie do innych lekarzy, pracowników… I zamiast myśleć o pacjentach, zastanawiam się, co ten oszołom jeszcze wymyśli… - przyzna mu Olek.

Jerzy pomoże Olkowi w walce przeciwko Aleksandrowi w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

Oczywiście, w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Jerzy nie przejdzie wobec tego obojętnie i zdecyduje się wkroczyć do akcji. Argasiński zaproponuje zięciowi radykalne rozwiązanie problemu z Sowińskim i zasugeruje, że tą sprawą powinni zająć się prawnicy i zarząd kliniki. A na dodatek sam zaoferuje swoje wsparcie w rozmowie z draniem, ale na to Olek stanowczo się nie zgodzi, bo nie będzie chciał go narażać.

- Sowiński to mściwy drań, nie chciałbym, żeby ktokolwiek poza mną mieszał się w ten konflikt, a zwłaszcza ktoś z rodziny… - zapowie Olek.

Jednak ostatecznie w drugim 1938 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Olek obieca Jerzemu, że przemyśli jego propozycję. Szczególnie, że po ich rozmowie, zda sobie sprawę, że sam już naprawdę nie daje sobie rady...

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