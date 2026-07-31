M jak miłość. Będzie nowa czołówka od kolejnego sezonu? Produkcja dała znak

Będzie nowa czołówka "M jak miłość" po wakacjach? Produkcja przypomniała kultową czołówkę

Na oficjalnym profilu "M jak miłość" na Instagramie opublikowano nagranie z pierwszą, oryginalną czołówką serialu. To właśnie od niej wszystko się zaczęło ponad ćwierć wieku temu. Do archiwalnego materiału dołączono krótki opis: "Miłość, rodzina i emocje, które od lat poruszają miliony widzów. 'M jak miłość' to jeden z najbardziej kultowych polskich seriali, który od pokoleń towarzyszy widzom w ich codzienności."

Choć wpis wygląda jak sentymentalny powrót do początków serialu, wielu fanów od razu zaczęło zastanawiać się, czy nie jest to subtelna zapowiedź czegoś więcej.

Dawna czołówka budzi wspomnienia

Pod nagraniem szybko pojawiły się komentarze widzów, którzy z ogromnym sentymentem wspominają pierwszą wersję czołówki. Nie brakowało opinii:

"Ale by było fajnie jakby powróciła."

Inni zwracali uwagę, że była to najlepsza oprawa w historii serialu: "Najlepsza czołówka w historii seriali. Piękna!"

Pojawiły się również głosy przypominające o nadchodzącym jubileuszu.

"Oglądam od 1. odcinka. A teraz po wakacjach zapowiada się wyjątkowy sezon. Jeżeli dobrze policzyłam, to będzie wyemitowany jubileuszowy 2000. odcinek."

To właśnie takie reakcje pokazują, jak duży sentyment wśród widzów nadal budzi pierwsza czołówka "M jak miłość".

Czy od nowego sezonu "M jak miłość" pojawi się nowa czołówka?

Na razie produkcja nie potwierdziła żadnych zmian, ale sam moment publikacji nie wydaje się przypadkowy. Nowy sezon zbliża się wielkimi krokami, a twórcy regularnie pokazują kulisy nagrań i przygotowują widzów na kolejne odcinki. Nie można więc wykluczyć, że przypomnienie oryginalnej czołówki ma zachęcić fanów do wspomnień albo nawet zapowiadać jej odświeżoną wersję. Tego typu zmiany nie są przecież niczym nowym. Czołówki seriali od czasu do czasu przechodzą modyfikacje, zwłaszcza gdy w obsadzie zachodzą większe roszady. W "M jak miłość" stale pojawiają się nowi bohaterowie, a inni kończą swoje wątki. Nic więc dziwnego, że wraz z kolejnymi sezonami zmienia się także oprawa otwierająca każdy odcinek.

Widzowie "M jak miłość" mogli zobaczyć duże odświeżenie czołówki po wakacjach 2024. Wówczas zaktualizowano ujęcia bohaterów, dostosowując je do aktualnej obsady i wydarzeń w serialu. Od tamtej pory w "M jak miłość" doszło jednak do kolejnych zmian. Pojawiły się nowe postacie, między innymi Elżbieta Domańska (Katarzyna Dąbrowska), Agnes (Amanda Mincewicz) czy bohaterowie, którzy będą odgrywać ważną rolę w nowych odcinkach. Jednocześnie część znanych wątków dobiegła końca. To sprawia, że odświeżenie czołówki przed kolejnym sezonem wydaje się całkiem prawdopodobne.