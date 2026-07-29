M jak miłość. Marcin odkryje prawdę o podstępnej Elżbiecie. Wyłoży się na kiepskim kłamstwie w nowym sezonie 

Marcin znów zdegustowany natręctwem Elżbiety w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach

Nie ma szans, by cwana Elżbieta odpuściła sobie dziwne "polowania" na zajętego Marcina. Domańska nadal wykorzysta swoje sztuczki, będzie adorowała i przyciągała uwagę mężczyzny. Już na początku startu nowego sezonu "M jak miłość" po wakacjach oznajmi Chodakowskiemu, że ma towarzyszyć jej podczas konferencji w Krakowie. Wspólny wyjazd od razu podsunie Marcinowi myśl, że kobieta znów spróbuje się do niego zbliżyć i wykorzysta spędzanie czasu sam na sam.

Kłamstwo Elżbiety wyjdzie na jaw. Pokaże, jaka naprawdę jest

Jak podaje portal światseriali.interia.pl, Domańska posunie się do kłamstwa, by ostatecznie przekonać Marcina do wspólnego wyjazdu. W rozmowie z podwładnym zapewni, że w Krakowie będzie towarzyszył jej mąż. Jak się później okaże, to wcale nie jest prawda, a kobieta od początku będzie wiedziała, że jej ukochany nie może być z nią w Krakowie, skoro ma potwierdzony lot do Zurychu.

- (...) Dziękuję, że się tym zająłeś - powie Elżbieta w momencie, w którym Chodakowski zwróci jej naprawionego laptopa. Zapomniałabym, zarezerwuj sobie czas w przyszłym tygodniu. Jedziemy na konferencję do Krakowa - oznajmi, co cytuje wspomniany portal. Widząc minę podwładnego, szybko doda: - Spokojnie, tym razem wyjątkowo będzie towarzyszył mi mój mąż. Później wyślę ci szczegóły.

Tak Marcin odkryje prawdę o Elżbiecie w nowym sezonie "M jak miłość"

Jednak kłamstwo ma krótkie nogi i jeszcze tego samego dnia Chodakowski dowie się, że Elżbieta okłamała go w żywe oczy. Podsłucha rozmowę sekretarki, która zajmie się rezerwacją służbowej podróży. Wtedy dowie się, że mąż pani prezes nie ma szans być z nimi w Krakowie.

- Skoro szefowa jedzie z mężem, mogłabyś tym razem załatwić mi pokój w jakimś innym hotelu… Gdzieś niedaleko… Wiesz, nie chciałbym im wchodzić w paradę - poprosi Marcin, ale odpowiedź sekretarki bardzo go zaskoczy. - Ale z tego, co wiem, mąż szefowej w tym czasie będzie w Zurychu… - Jesteś pewna… w Zurychu? - Tak, dziś rano kupowałam mu bilet na samolot. Czy coś jest nie tak? Mogę dopytać panią prezes… - Nie, nie, wszystko okej… Dzięki, nie było tematu, musiałem coś źle zrozumieć…

W ten sposób Marcin przekona się, że Elżbieta nie gra czysto i jest w stanie posunąć się do kłamstw oraz manipulacji.