M jak miłość. Przyjaźń Majki z Zuzą wystawiona na trudną próbę w nowym sezonie? Dopiero teraz to wyznały - WIDEO

Zuza stała się najbliższą osobą dla Majki w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Produkcja "M jak miłość" postanowiła wypuścić krótkie wideo odnośnie relacji Majki i Zuzy. Nie bez powodu, bo bohaterki od dawna są niemal nierozłączne i wiele wskazuje na to, że ich przyjaźń będzie miała duże znaczenie także w nowych odcinkach. Same. aktorki wyjawiły, jak naprawdę wygląda ich relacja.

– Zuza jest można powiedzieć przyjaciółką Majki, spotkały się studiując na WAT – wyjaśniła Matylda Giegżno.

– Tak i są współlokatorkami i chyba lubią razem mieszkać – dodała Natalia Sitarska. Na tym nie koniec.

– Lubią razem mieszkać i się dogadują, trochę sobie doradzają i myślę, że się wspierają i są taką drugą rodziną można powiedzieć – podsumowała serialowa Majka.

Wspólne mieszkanie jeszcze bardziej je zbliżyło

Majka i Zuza nie tylko studiują na Wojskowej Akademii Technicznej. Bohaterki są także współlokatorkami, dlatego spędzają ze sobą niemal każdą wolną chwilę. Jak same przyznają, świetnie się dogadują, wzajemnie sobie doradzają i mogą na siebie liczyć niezależnie od sytuacji. To właśnie taka codzienna bliskość sprawiła, że ich relacja stała się czymś więcej niż zwykłą studencką znajomością. Dziś są dla siebie niemal jak rodzina.

Czy Mateusz w końcu ma szansę u Majki w nowych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach?

Od dawna wiadomo, że Mateusz Mostowiak nie jest obojętny Majce. Chłopak wyraźnie się w niej podkochuje, jednak do tej pory ich znajomość nie miała szans przerodzić się w związek. Wszystko dlatego, że Majka przez długi czas była związana z Tomaszem.

Teraz sytuacja może się jednak zmienić. Wiele wskazuje na to, że w kolejnych odcinkach scenarzyści ponownie zbliżą do siebie Majkę i Mateusza. Czy przyjaźń przerodzi się w prawdziwe uczucie? Fani tej pary z pewnością będą uważnie śledzić rozwój ich relacji w nowym sezonie "M jak miłość".