Gwiazda M jak miłość kwitnie w ciąży. Ukochany Dominiki Sakowicz potwierdza, że będą mieli dziecko. Ciąża wpłynie na wątek Joanny? - ZDJĘCIA

Dominika Sakowicz w ciąży. Czy Joanna z "M jak miłość" też będzie w ciąży i urodzi dziecko Artura?

Ciąża Dominiki Sakowicz, nowej gwiazdy "M jak miłość", potwierdzona przez jej ukochanego! Na profilu 31-letniej aktorki na Instagramie pojawiło się jej zdjęcie z wyraźnym ciążowym brzuszkiem, na którym widać, jak kwitnie z każdym dniem. Poza tym fotograf Jakub Łysiak dodał emotikonę przedstawiająca kobietę w ciąży 🤰 i tym samym nie pozostawił żadnych wątpliwości, że razem z partnerką spodziewają się dziecka.

Poza tym ekranowa Joanna z "M jak miłość" w połowie lipca na Insastory opublikowała wymowne ujęcie podczas randki z ukochanym. "Kiedy w miejscach publicznych musisz trzymać się za brzuch, żeby nikt nie pomyślał, że to po prostu wzdęcie" - napisała wówczas, dając do zrozumienia, że zostanie mamą.

Jak ciąża Dominiki Sakowicz wpłynie na wątek Joanny w "M jak miłość"? Produkcja serialu póki co nie ujawnia, czy Artur Rogowski znów zostanie ojcem, czy kochanka urodzi mu dziecko.

W ani jednej relacji Sakowicz z planu "M jak miłość" nie było jeszcze sugestii, że Joanna zajdzie w ciążę z mężem Marysi, ale wiadomo, że losy kochanki Artura mocno wpłyną na jego przyszłość i małżeństwo. Możliwości są dwie - albo Joanna, tak jak grająca ją Dominika, będzie w ciąży z Arturem. Albo zniknie z życia Rogowskiego, by aktorka mogła odpocząć przed porodem. Wszystko wyjaśni się już niebawem.

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Hejt na Dominikę Sakowicz za rolę Joanny w "M jak miłość". Obrywa za to, co wyrabia jej bohaterka

Dominika Sakowicz dołączyła do obsady "M jak miłość" jako Joanna Dobrzańska na początku marca 2026 roku i w krótkim czasie stała się jedną z tych bohaterek, która wzbudza największe emocje! Poza tym 31-letnia aktorka przekonała się już jak bardzo widzowie utożsamiają serial z prawdziwym życiem!

Dla wiernych fanów Dominika Sakowicz stała się Joanną, która popchnęła Artura do zdrady w finale sezonu "M jak miłość". Jakby tego było mało nie zostawi męża Marysi (Małgorzata Pieńkowska) w spokoju, bo marzy jej się nie tylko romans, ale także związek z żonatym lekarzem. Bohaterka Sakowicz wzbudza tak silne emocje,że sama aktorka mocno za to obrywa.

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M jak miłość. Artur i Joanna bronią swojej miłości! Nie widzą nic złego w tym, że zdradził Marysię!