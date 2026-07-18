M jak miłość. Rodzina Rogowskich powiększy się w nowym sezonie? Robert Moskwa uchylił rąbka tajemnicy

Nowy członek w rodzinie Rogowskich w następnym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach i rodzina Rogowskich powiększy się o dodatkowego członka? Dopiero co do rodziny Mostowiaków oficjalnie dołączy już Adam jako mąż Natalki. Najbliżsi wezmą udział w ślubie policjantów, na który do rodziny powróci także niewierny i zdradziecki Artur, dumnie pozujący ze swoimi córkami - Basią i Agnes. Czy zatem i u nich dojdzie do przełomu?

Robert Moskwa pochwalił się na swoim Instagramie wspólnym zdjęciem z Kariną Woźniak i Amandą Mincewicz z planu do nowego sezonu "M jak miłość" po wakacjach. Na fotografii widać Artura z córkami na ślubie Natalki i Adama, ale bardziej niż samo ujęcie, wzrok przykuwa wymowny opis aktora, sugerujący, że i w ich rodzinie coś się zmieni!

- DWIE piękne córki już są 😍 może czas na….? @mjakmilosc.official - spytał aktor.

Ślub lub dziecko u Rogowskich w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

Oczywiście, na odpowiedzi fanów "M jak miłość" nie trzeba było długo czekać! Zwłaszcza, że wszystkich mocno poniosła wyobraźnia, bo pojawiły się komentarze od ślubu Artura z Joanną (Dominika Sakowicz), w sprawie którego głos zabrał nawet sam Artur, po ich syna, co także spotkało się z jego reakcją, aż po wnuków!

- Na ślub z Joanną 🙄 - zasugerowała jedna z fanek.

- A nie zabijesz nas??;) - spytał ją aktor.

- Za daleko do Was 😅 - zapewniła go fanka.

- No, to pomyślimy…:) - odpowiedział jej.

- Może czas na firmowego Synka 😀 - zasugerowała inna.

- „Firmowego” …???? ;) - dopytał aktor.

- Tak...Filmowy i firmowy 😉 - odpowiedziała fanka.

- Będzie synek z Asią bo ta aktorka też jest w ciąży :) - uznała kolejna.

- Może czas na wnuka lub wnuczkę - stwierdziła inna.

Jak widać sugestiom nie było końca. Zwłaszcza, że przecież każda opcja byłaby tak naprawdę możliwa. Szczególnie, że przecież Artur naprawdę zakochał się w Joannie, a zatem ich ślub, a nawet i dziecko w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej faktycznie byłoby realne, w tym nawet to nieplanowane, co z pewnością dodałoby emocji. Tak samo jak to jednej z jego córek, bo przecież Basia jest jeszcze wciąż młodziutka, a Agnes przecież nie może mieć dzieci. Ale świat znał już nie takie przypadki!

Artur będzie miał dziecko w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Tyle tylko, że w tych przypadkach w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach obie siostry musiałby znaleźć sobie jeszcze partnerów, bo przecież chwilowo obie będą wolne i po zdradzie Artura raczej nie w głowie będą im związki tylko ratowanie rodziny. W przeciwieństwie do Rogowskiego, który choć po zdradzie odetnie się od kochanki, to jednak owocem ich romansu mogłoby być przecież dziecko, a w tym syn Artura, którego jeszcze się nie doczekał. I wtedy dopiero by było!

Tym bardziej, że na ślub Joanny i Artura w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej raczej się nie zanosi, bo po zerwaniu kontaktów z kochanką i wyrzuceniu z domu Mostowiaków, gdy jego zdrada w końcu wyjdzie na jaw, Rogowski znów zacznie być zazdrosny o żonę, gdy i w jej życiu pojawi się nowy mężczyzna Jerzy Wielicki (Marcin Kwaśny). A na dodatek wróci do rodziny na ślub Natalki i Adama, co wskazuje, że bliżej mu jednak będzie do Marysi niż kochanki!

I tu pojawia się jeszcze kolejna opcja, bo przecież równie dobrze, gdyby doszło do pogodzenia Rogowskich, to przecież i z Marysią, Artur mógłby doczekać się syna! Szczególnie, patrząc i na tajemniczy opis zdjęcia samej Rogowskiej ze ślubu Natalki i Adama, na którym oczywiście także będzie! A zatem, która opcja okaże się prawdziwa? Przekonamy się już niebawem!

- #Nie #wiem #nic wiedzcie sobie sami, wiedza to życia dynamit.#🙈 #😜 - napisała aktorka.

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