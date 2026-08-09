Oglądasz „M jak miłość”? Te 10 seriali powinno ci się spodobać

Fani "M jak miłość" nie muszą czekać wyłącznie na kolejne odcinki hitu TVP, żeby śledzić podobne historie. W polskiej telewizji i na platformach VOD nie brakuje seriali, w których najważniejsze są rodzinne więzi i losy bohaterów zmagających się z codziennymi wyzwaniami. Wybraliśmy 10 tytułów, które mogą zainteresować widzów przywiązanych do klimatu Grabiny.

Top 10 polskich seriali obyczajowych dla fanów "M jak miłość". Te tytuły warto znać

1. Stulecie Winnych

Saga rodzinna oparta na losach kilku pokoleń Winnych z podwarszawskiego Brwinowa. Serial pokazuje historię rodziny na tle najważniejszych wydarzeń XX wieku — od miłości i codziennych problemów po wojenne dramaty i rodzinne konflikty.

2. Matki pingwinów

Współczesny serial obyczajowy Netflixa o zawodniczce MMA, która po trudnym momencie w życiu musi odnaleźć się w nowej roli matki dziecka z niepełnosprawnością. Historia skupia się na rodzicielstwie, przyjaźni i codziennych wyzwaniach.

3. Leśniczówka

Obyczajowa produkcja TVP opowiadająca o mieszkańcach niewielkiej miejscowości. W centrum historii znajdują się rodzinne relacje, sąsiedzkie konflikty, miłość i codzienne problemy bohaterów.

4. Wszystko przed nami

Serial obyczajowy TVP o grupie przyjaciół, którzy próbują rozpocząć nowe życie w Lublinie. Produkcja łączy historie miłosne, rodzinne perypetie i zawodowe wyzwania.

5. Echo serca

Serial medyczno-obyczajowy opowiadający o lekarzach i pacjentach warszawskiego szpitala. Oprócz trudnych przypadków medycznych ważną częścią historii są prywatne losy bohaterów.

6. Zawsze warto

Obyczajowa historia trzech kobiet, które po życiowych trudnościach próbują zacząć wszystko od nowa. Serial porusza tematy przyjaźni, miłości, rodzinnych problemów i walki o własne szczęście.

7. Klara

Lekka produkcja obyczajowa oparta na powieści Izabeli Kuny. Serial pokazuje życie singielki po czterdziestce, jej relacje, rozterki uczuciowe i codzienne sytuacje z dużą dawką humoru.

8. Dom pod Dwoma Orłami

Saga rodzinna przedstawiająca losy mieszkańców domu na Dolnym Śląsku na przestrzeni wielu dekad. Serial łączy rodzinne tajemnice, historię i dramaty kolejnych pokoleń bohaterów.

9. Minuta ciszy

Dramat obyczajowy Canal+ z Robertem Więckiewiczem i Piotrem Roguckim. Historia emerytowanego listonosza, który po śmierci przyjaciela zaczyna prowadzić własny zakład pogrzebowy i mierzy się z lokalnymi układami.

10. Zaraz wracam

Nowy polski serial obyczajowy z historią skupioną wokół relacji, rodzinnych komplikacji i nowych życiowych początków. W obsadzie pojawiają się m.in. aktorzy znani widzom z popularnych polskich produkcji.

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