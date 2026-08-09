M jak miłość. Klaudia znów wkroczy w życie Olka! Małżeństwo z Anetą zostanie wystawione na próbę

Klaudia wraca do kliniki w nowej roli

W odcinku 1938 widzowie ponownie zobaczą Klaudię. Tym razem nie będzie już stażystką, lecz rezydentką, która rozpocznie pracę w klinice u boku Olka. Dla Chodakowskiego będzie to trudna sytuacja, bo ich wcześniejsza znajomość nie należała do najłatwiejszych. Choć lekarz zamierza zachować pełen profesjonalizm, codzienna współpraca sprawi, że nie uniknie kontaktu z młodą lekarką.

Olek będzie trzymał Klaudię na dystans

Z zapowiedzi nowych odcinków wynika, że Olek nie zamierza wracać do dawnych relacji i od początku będzie starał się zachować odpowiedni dystans wobec Klaudii. Nie oznacza to jednak, że jej obecność pozostanie bez wpływu na jego życie.

W klinice atmosfera stanie się coraz bardziej napięta, a wspólna przeszłość bohaterów szybko o sobie przypomni. To może prowadzić do niezręcznych sytuacji, które trudno będzie zignorować.

Czy Aneta zacznie się niepokoić?

Największe pytanie dotyczy jednak Anety. Żona Olka już wcześniej pokazywała, że nie pozostaje obojętna na wydarzenia związane z mężem i jego pracą. Powrót Klaudii może sprawić, że z jeszcze większą uwagą zacznie obserwować to, co dzieje się w klinice.

Twórcy serialu na razie nie zdradzają, czy pojawienie się rezydentki rzeczywiście wpłynie na małżeństwo Chodakowskich. Jedno jest jednak pewne – obecność Klaudii ponownie wywoła emocje i postawi Olka w niełatwej sytuacji.

Trudne chwile dla małżeństwa Chodakowskich?

Fani "M jak miłość" z pewnością będą uważnie śledzić rozwój tego wątku. Olek stanie przed wyzwaniem, by pogodzić zawodowe obowiązki z życiem rodzinnym, a każda kolejna sytuacja z udziałem Klaudii może rodzić nowe pytania.

Czy Aneta będzie miała powody do niepokoju, czy też Olek po raz kolejny udowodni, że potrafi oddzielić pracę od życia prywatnego? Odpowiedź widzowie poznają już w pierwszych odcinkach nowego sezonu.

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