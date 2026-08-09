Patrycja Kazadi pojawi się u boku gwiazd Rancza. Przygotowała dla fanów niezwykłą niespodziankę

Patricia Kazadi nie wróci do „Rancza”

Patricia Kazadi dołączyła do obsady „Rancza” w 2011 roku. Wcieliła się w postać pielęgniarki Jagny Nowak, która szybko zdobyła sympatię widzów. Jej bohaterka pojawiła się w serialu na kilka sezonów, a jej historia była związana między innymi z relacją z Fabianem Dudą.

Przygoda Kazadi z produkcją zakończyła się w 2014 roku. Wątek Jagny został zamknięty w scenariuszu, a kilka lat później całe „Ranczo” dobiegło końca wraz z emisją 10. sezonu w 2016 roku. Choć serial powróci na ekrany po latach, tym razem fani nie zobaczą pielęgniarki Jagny w nowych odcinkach.

O brak powrotu do produkcji aktorkę zapytał Krzysztof Połaski w programie „POPKULTUROWY” Telemagazynu. Kazadi nie ukrywała, że decyzja może rozczarować część widzów.

Nie. (...) Wiesz co, moja mama się wczoraj dowiedziała i też była bardzo smutna. No słuchajcie, musicie petycję zrobić. (...) Będą petycje, to może w kolejnym sezonie się pojawię – powiedziała aktorka.

Fani „Rancza” jednak spotkają Patrycję Kazadi

Choć Patricia Kazadi nie wróci jako Jagna do serialu, wielbiciele „Rancza” nie będą musieli się z nią żegnać. Aktorka pojawi się podczas wyjątkowego wydarzenia dla fanów produkcji – V Ogólnopolskiego Zlotu Fanów Serialu „Ranczo” oraz Jarmarku Folkowego w Wilkowyjach.

Impreza odbędzie się w Jeruzalu, czyli miejscowości, która dzięki serialowi stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na mapie polskiej telewizji. To właśnie tam fani co roku mogą spotkać aktorów, odwiedzić serialowe lokacje i poczuć klimat znany z ekranów.

Największą atrakcją dla wielu uczestników będzie koncert Patricii Kazadi. Gwiazda Zlotu wystąpi na scenie o godzinie 17.00, a jej koncert będzie jednym z finałowych punktów całego wydarzenia.

Gwiazdy „Rancza” spotkają się z fanami

Podczas zlotu nie zabraknie również innych aktorów związanych z kultową produkcją. W programie zaplanowano między innymi spotkania z Violettą Arlak i Tomaszem Gęsikowskim, a także rozmowy z Piotrem Pręgowskim i Ewą Kuryło.

Fani będą mogli również wziąć udział w quizach wiedzy o serialu, konkursie piosenki ranczerskiej „Wilkowyjce – Reaktywacja” oraz zobaczyć występy muzyczne inspirowane „Ranczem”. Nie zabraknie także okazji do zdobycia autografów aktorów.

Organizatorzy przygotowali również jarmark z lokalnymi przysmakami, rękodziełem i tradycyjnymi potrawami. Całość ma przypominać atmosferę Wilkowyj, którą widzowie pokochali przez lata.

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