Zlot fanów Rancza w Jeruzalu przyciągnie tłumy. Kiedy i gdzie odbędzie się wydarzenie?

Serial „Ranczo” to bez wątpienia jedna z najbardziej kultowych polskich produkcji komediowo-obyczajowych, która na stałe zapisała się w historii rodzimej telewizji. Opowiada o losach Lucy Wilskiej, Amerykanki polskiego pochodzenia, która dziedziczy zrujnowany dworek we wsi Wilkowyje. Jej przyjazd wywraca życie lokalnej społeczności do góry nogami, prowadząc do zabawnych konfliktów, romansów oraz ważnych przemian społecznych i politycznych. Główna bohaterka początkowo planuje sprzedać posiadłość i wrócić do Stanów Zjednoczonych. Z czasem jednak zakochuje się w urokliwej wsi i postanawia w niej zamieszkać. Jej obecność zmusza mieszkańców do konfrontacji z zachodnimi standardami, co często prowadzi do humorystycznych, a czasem trudnych, skłaniających do refleksji sytuacji.

Wielki powrót po dekadzie: „Ranczo. Zemsta wiedźm”Zdjęcia do dziesięciu wyemitowanych sezonów serialu „Ranczo” zakończono w styczniu 2016 roku, a ich emisja w Telewizji Polskiej dobiegła końca w listopadzie tego samego roku. Przez dekadę fani żyli wspomnieniami, jednak rok 2026 przynosi absolutny przełom. TVP niespodziewanie powróciła do produkcji! Prace na planie najnowszego, 11. sezonu ruszyły w czerwcu i potrwają do sierpnia 2026 roku. Nowe „Ranczo” zostanie zaprezentowane widzom w formie sześcioodcinkowej serii z podtytułem „Ranczo. Zemsta wiedźm”. Premiera telewizyjna planowana jest na jesień tego roku, co sprawia, że tegoroczny zlot fanów odbędzie się w atmosferze ogromnego, medialnego święta.

Ranczo. Klaudia i Duda znów razem w nowym sezonie

Wielki powrót po dekadzie: „Ranczo. Zemsta wiedźm”

Zdjęcia do dziesięciu wyemitowanych sezonów serialu „Ranczo” zakończono w styczniu 2016 roku, a ich emisja w Telewizji Polskiej dobiegła końca w listopadzie tego samego roku. Przez dekadę fani żyli wspomnieniami, jednak rok 2026 przynosi absolutny przełom. TVP niespodziewanie powróciła do produkcji! Prace na planie najnowszego, 11. sezonu ruszyły w czerwcu i potrwają do sierpnia 2026 roku. Nowe „Ranczo” zostanie zaprezentowane widzom w formie sześcioodcinkowej serii z podtytułem „Ranczo. Zemsta wiedźm”. Premiera telewizyjna planowana jest na jesień tego roku, co sprawia, że tegoroczny zlot fanów odbędzie się w atmosferze ogromnego, medialnego święta.

V Jubileuszowy Zlot Ranczersów w Jeruzalu

Emocje związane z nowym sezonem "Rancza" podgrzewa fakt, że już za chwilę fani będą mogli spotkać się osobiście. 7 lipca 2026 roku na popularnym facebookowym profilu FC Ranczersi PL pojawił się oficjalny komunikat, w którym podane są szczegóły na temat zlotu, a także prośba o wsparcie finansowe. Co więcej, okazuje się, że w tym roku ambicje organizatorów są duże ponieważ, planowane są również atrakcje muzyczne.

LUDU WILKOWYJ... Już prawie za miesiąc, odbędzie się V Jubileuszowy Zlot Ranczersów w Jeruzalu! Zapraszamy gorąco Fanów Serialu Ranczo z całej Polski i Świata! Ale zanim to nastąpi, zwracamy się do Ranczersów o pilne wsparcie darowiznami organizacji naszego V Zlotu a także Konkursu Piosenki Ranczerskiej ,,Wilkowyjce-Reaktywacja”. Potrzeby organizacyjne w tym Jubileuszowym roku, są zdecydowanie większe i tylko dzięki Ranczerskiej ofiarności wszystkie nasze inicjatywy organizacyjne, będą mogły być zrealizowane "skromnie ale godnie" - czytamy na Facebooku.

Autor: Fan Club RANCZERSI/ Facebook

Zlot fanów "Rancza" - kiedy i gdzie odbędzie się wydarzenie?

Wydarzenie tradycyjnie odbędzie się w sobotę 15 sierpnia w Jeruzalu (powiat miński), czyli serialowych Wilkowyjach. To właśnie tam znajduje się słynny rynek, sklep u Więcławskiej oraz legendarna ławeczka, na której zasiadali serialowi mędrcy.