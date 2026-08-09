Pierwsza miłość. Postać Adelajdy wzorowana jest na polskiej celebrytce. Adriana Kalska zostawiła ważną wskazówkę

Adelajda zrobiła zamieszanie w Wadlewie

Wadlewo niejednokrotnie było świadkiem niezwykłych historii, ale pojawienie się Adelajdy Żak zdecydowanie podniosło poziom emocji. Serialowa gwiazda kina od początku przyciągała uwagę mieszkańców, a jej zachowanie trudno było pomylić z kimkolwiek innym.

Szczególnie dużo działo się wokół jej relacji z byłym mężem Jurkiem. Adelajda rywalizowała o jego względy z miejscową policjantką, a przy okazji pokazywała, że zdecydowanie nie należy do osób, które łatwo znoszą porażki.

Jej gesty, sposób bycia i wymagania przypominały zachowanie największych gwiazd show-biznesu. Nic więc dziwnego, że widzowie zaczęli zastanawiać się, czy za postacią nie kryje się prawdziwa celebrytka.

Adriana Kalska czerpała z prawdziwych gwiazd

Adriana Kalska nie ukrywa, że podczas budowania swojej bohaterki przyglądała się osobom funkcjonującym w świecie show-biznesu. Aktorka podkreśla, że stworzyła tę postać według własnego pomysłu, ale obserwacje prawdziwego świata pomogły jej nadać bohaterce odpowiedni charakter.

– Oczywiście jest to moja kreacja, natomiast jest inspirowana prawdziwymi osobami i moimi obserwacjami – zdradziła Adriana Kalska w rozmowie z Polsatem.

To właśnie dzięki takim inspiracjom Adelajda mogła stać się postacią jednocześnie przerysowaną, zabawną i bardzo charakterystyczną.

Aktorka bała się, że przesadziła

Stworzenie tak wyrazistej bohaterki nie było jednak dla Kalskiej całkowicie pozbawione ryzyka. Aktorka miała obawy, że Adelajda może okazać się zbyt mocno przerysowana i przez to trudna do zaakceptowania przez widzów. Okazało się jednak, że jej obawy były niepotrzebne. Reakcje fanów „Pierwszej miłości” utwierdziły ją w przekonaniu, że udało się znaleźć właściwy balans.

– Bałam się, że być może przerysowałam tę postać. Natomiast odbiór i wiadomości, jakie dostawałam, były raczej pozytywne, więc chyba udało się stworzyć charakterystyczną aktorkę, taką divę – wyjaśniła aktorka.

Adelajda rzeczywiście szybko zapadła widzom w pamięć. Jej przesadna pewność siebie, teatralne zachowanie i przekonanie o własnej wyjątkowości sprawiły, że trudno było przejść obok niej obojętnie.

Na kim wzorowała się Kalska?

Kalska została wprost zapytana o to, czy Adelajda jest inspirowana jedną konkretną osobą, czy może stanowi połączenie cech kilku znanych postaci. Jej odpowiedź pozostawia spore pole do domysłów.

– Nie będę zdradzać, jakim wzorcem się kierowałam. Niech to będzie moją słodką tajemnicą – skwitowała z uśmiechem.

Tym samym aktorka nie potwierdziła żadnych konkretnych nazwisk. Można więc jedynie zastanawiać się, które zachowania znanych gwiazd trafiły do serialowej Adelajdy. Jak myślicie, o kim mowa?

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Sonda Piersza miłość. Na której gwieździe mogła wzorować się Adriana Kalska, tworząc Adelajdę? Małgorzata Rozenek-Majdan Magda Gessler Doda Joanna Przetakiewicz Katarzyna Figura Justyna Steczkowska Edyta Górniak