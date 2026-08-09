Pierwsza miłość. Postać Adelajdy wzorowana jest na polskiej celebrytce. Adriana Kalska zostawiła ważną wskazówkę

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-08-09 17:50

Adelajda Żak szybko stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci w „Pierwszej miłości”. Wielka gwiazda kina, która pojawiła się w Wadlewie, potrafiła zrobić wokół siebie sporo zamieszania, a jej zachowanie niejednokrotnie przypominało kaprysy prawdziwych celebrytek. W rolę ekscentrycznej aktorki wcieliła się Adriana Kalska, która zdradziła, że tworząc Adelajdę, inspirowała się prawdziwymi osobami. Czy widzowie mogą więc domyślać się, o którą gwiazdę chodzi?

Adelajda zrobiła zamieszanie w Wadlewie

Wadlewo niejednokrotnie było świadkiem niezwykłych historii, ale pojawienie się Adelajdy Żak zdecydowanie podniosło poziom emocji. Serialowa gwiazda kina od początku przyciągała uwagę mieszkańców, a jej zachowanie trudno było pomylić z kimkolwiek innym.

Szczególnie dużo działo się wokół jej relacji z byłym mężem Jurkiem. Adelajda rywalizowała o jego względy z miejscową policjantką, a przy okazji pokazywała, że zdecydowanie nie należy do osób, które łatwo znoszą porażki.

Jej gesty, sposób bycia i wymagania przypominały zachowanie największych gwiazd show-biznesu. Nic więc dziwnego, że widzowie zaczęli zastanawiać się, czy za postacią nie kryje się prawdziwa celebrytka.

Adriana Kalska czerpała z prawdziwych gwiazd

Adriana Kalska nie ukrywa, że podczas budowania swojej bohaterki przyglądała się osobom funkcjonującym w świecie show-biznesu. Aktorka podkreśla, że stworzyła tę postać według własnego pomysłu, ale obserwacje prawdziwego świata pomogły jej nadać bohaterce odpowiedni charakter.

– Oczywiście jest to moja kreacja, natomiast jest inspirowana prawdziwymi osobami i moimi obserwacjami – zdradziła Adriana Kalska w rozmowie z Polsatem.

To właśnie dzięki takim inspiracjom Adelajda mogła stać się postacią jednocześnie przerysowaną, zabawną i bardzo charakterystyczną.

Aktorka bała się, że przesadziła

Stworzenie tak wyrazistej bohaterki nie było jednak dla Kalskiej całkowicie pozbawione ryzyka. Aktorka miała obawy, że Adelajda może okazać się zbyt mocno przerysowana i przez to trudna do zaakceptowania przez widzów. Okazało się jednak, że jej obawy były niepotrzebne. Reakcje fanów „Pierwszej miłości” utwierdziły ją w przekonaniu, że udało się znaleźć właściwy balans.

– Bałam się, że być może przerysowałam tę postać. Natomiast odbiór i wiadomości, jakie dostawałam, były raczej pozytywne, więc chyba udało się stworzyć charakterystyczną aktorkę, taką divę – wyjaśniła aktorka.

Adelajda rzeczywiście szybko zapadła widzom w pamięć. Jej przesadna pewność siebie, teatralne zachowanie i przekonanie o własnej wyjątkowości sprawiły, że trudno było przejść obok niej obojętnie.

Na kim wzorowała się Kalska?

Kalska została wprost zapytana o to, czy Adelajda jest inspirowana jedną konkretną osobą, czy może stanowi połączenie cech kilku znanych postaci. Jej odpowiedź pozostawia spore pole do domysłów.

Nie będę zdradzać, jakim wzorcem się kierowałam. Niech to będzie moją słodką tajemnicą – skwitowała z uśmiechem.

Tym samym aktorka nie potwierdziła żadnych konkretnych nazwisk. Można więc jedynie zastanawiać się, które zachowania znanych gwiazd trafiły do serialowej Adelajdy. Jak myślicie, o kim mowa?

Aktorka Adriana Kalska w różowej sukni. Na miniaturach jako Adelajda Żak w grochach. Więcej w SE Superseriale.
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