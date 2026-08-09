Jedna noc zaważyła na losach Julity (Dagmara Bryzek) - po imprezie z odcinka 4198. dziewczyna obudziła się u boku Floriana (Michał Kurek). Choć próbowała udawać przed Radkiem (Karol Biskup), że nic się nie stało, narastające poczucie guzy i bezczelne aluzje Florka doprowadziły do potężnej kłótni (odcinek 4204).

Radek pomimo towarzyszącego mu bólu zaczął zbliżać się do Mai (odcinek 4210). Julita zastała ich razem, uświadamiając sobie, co straciła (odcinek 4212). Zamiast walczyć o związek, młoda lekarka dała się skusić wielkiej ofercie zawodowej i zaczęła nielojalnie lawirować (odcinek 4228). Sytuacja stała się kuriozalna, gdy razem z Florkiem zaczęli udawać zakochaną parę przed jego wpływowym ojcem (Rafał Królikowski).

W tym samym czasie w klinice panował chaos przez masowe zatrucie weselników, a Radek z wielkim zaangażowaniem opiekował się chorą Mają (odcinek 4238, 4239). Gdy oszustwo Julity wyszło na jaw podczas brutalnej konfrontacji z panem Kochańskim, dziewczyna zrozumiała, że jej czas w szpitalu dobiegł końca.

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"Pierwsza miłość" odc. 4241: Julita nie wytrzymuje i odchodzi z kliniki

Dramatyczne wydarzenia i wszechobecne poczucie osaczenia popychają Julitę do podjęcia ostatecznego kroku w 4241. odcinku. Dziewczyna nie jest już w stanie znosić napięcia, spojrzeń współpracowników ani toksycznej obecności Floriana. Postanawia definitywnie odciąć się od przeszłości – zabiera swoje dokumenty, pakuje rzeczy i na zawsze żegna się z pracą w klinice We-Med.

"Pierwsza miłość" odc. 4241: Czułe pożegnanie z Radkiem

Zanim jednak zamknie za sobą drzwi placówki, dochodzi do niespodziewanego i niezwykle emocjonalnego momentu. Julita spotyka Radka. Po tygodniach milczenia, bolesnych kłamstw i wzajemnego żalu, oboje postanawiają odłożyć broń. W szczerej rozmowie na pożegnanie udaje im się w końcu dojść do porozumienia i wybaczyć sobie dawne urazy. Na znak pojednania i czystej, przyjacielskiej ulgi, mocno się przytulają.

"Pierwsza miłość" odc. 4241: Maja jest zazdrosna?

W tym samym momencie na korytarzu pojawia się Maja. Widok Radka trzymającego w ramionach swoją byłą partnerkę jest dla niej ogromnym zaskoczeniem. Nie znając kontekstu rozmowy, Maja natychmiast wyciąga fałszywe wnioski i jest głęboko przekonana, że między tą dwójką znowu wybuchła wielka namiętność.

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