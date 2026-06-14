Pierwsza miłość po wakacjach. Masowe zatrucie wstrząśnie bohaterami. Weselna zabawa zakończy się interwencją służb

„Pierwsza miłość” odc. 4238: Oblężenie kliniki przez zatrutych weselników

Poranek po hucznym weselu nie dla wszystkich okaże się łaskawy, a radosne wspomnienia szybko ustąpią miejsca narastającemu przerażeniu. W 4238. odcinku dojdzie do niespodziewanego i gwałtownego zwrotu akcji, gdy wielu gości weselnych z objawami ostrego zatrucia pokarmowego zacznie masowo zjeżdżać do kliniki We-Med. Personel medyczny, nieprzygotowany na tak ogromną liczbę pacjentów w tak krótkim czasie, ledwie nadąży z udzielaniem pierwszej pomocy. Szpitalne korytarze dosłownie zaczną pękać w szwach od ilości chorych, a lekarze zmuszeni zostaną do pracy w skrajnych warunkach pod presją czasu.

Pierwsza miłość. Co kombinuje Paweł? Sprytna taktyka przeciwko Kacprowi! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Pierwsza miłość” odc. 4238: Niebezpieczna sytuacja w windzie

W tym całym gigantycznym zamieszaniu, które sparaliżuje normalne funkcjonowanie placówki medycznej, dojdzie do kolejnego, niezwykle intymnego, ale i groźnego incydentu. Młody lekarz Filip, próbując przemieścić się między piętrami pełnymi pacjentów, utyka w zepsutej windzie. Nie jest tam jednak sam – towarzyszy mu pewna bardzo ładna dziewczyna o imieniu Nikola. Sytuacja z minuty na minutę staje się coraz bardziej napięta, gdy zamknięta w ciasnym pomieszczeniu Nikola również zaczyna czuć się coraz gorzej, przejawiając symptomy groźnego zatrucia.

Filip, odcięty od profesjonalnego sprzętu medycznego i leków, będzie musiał zachować zimną krew i wykorzystać całą swoją wiedzę, by pomóc pięknej nieznajomej. Zamknięcie w awaryjnie zatrzymanej windzie stworzy naturalną przestrzeń do budowania głębokiego napięcia, a dramatyczne okoliczności mogą stać się początkiem zupełnie nowej, skomplikowanej relacji w życiu młodego bohatera.

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"Pierwsza miłość" - Zakończenie sezonu i emisja nowych odcinków

Emisja obecnego sezonu "Pierwszej miłości" na głównej antenie Polsatu oficjalnie zakończy się w piątek, 12 czerwca 2026 roku. To właśnie wtedy widzowie teoretycznie powinni pożegnać się z postaciami na wiele długich tygodni. Ekipa zdjęciowa, scenarzyści oraz aktorzy udają się na zasłużony odpoczynek, aby zebrać siły i powrócić z zupełnie nową dawką energii.

Jednak tym razem dalsze losy bohaterów będzie można śledzić w innej stacji – w Polsat1 od poniedziałku do piątku o stałej porze o godzinie 21:50. Dzięki temu już teraz możemy odsłonić tajemnicę odcinka 4238, który przyniesie gigantyczne emocje i medyczny kryzys.

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