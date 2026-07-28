Pierwsza miłość. Nowy rozdział u Pawła w kolejnym sezonie. Artur z Bartkiem pomogą mu w problemach?

To zdjęcie z planu zdradza, co czeka Pawła w "Pierwszej miłości" jesienią

Powrót Pawła Krzyżanowskiego do „Pierwszej miłości” był jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatniego sezonu. Po ponad dekadzie nieobecności były ukochany Marysi (Aneta Zając) ponownie pojawił się w jej życiu, a jego historia okazała się znacznie bardziej dramatyczna, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Teraz wszystko wskazuje na to, że losy Pawła nie zakończą się wraz z wakacyjną przerwą. Łukasz Płoszajski opublikował zdjęcie z planu, na którym pozuje z Rafałem Kwietniewskim i Mateuszem Kościukiewiczem. Czy to zapowiedź kolejnych zwrotów akcji związanych z Pawłem, Bartkiem i Arturem?

Paweł Krzyżanowski przez lata był uznawany za zaginionego, a nawet zmarłego. Marysia zdążyła pogodzić się z myślą, że ojciec jej córki Julki (Dąbrówka Kruk) już nigdy nie wróci. Prawda okazała się jednak zupełnie inna. W poprzednim sezonie „Pierwszej miłości” wyszło na jaw, że Paweł żyje, a przez wiele lat przebywał w kolumbijskim więzieniu.

To Janek Stańczuk (Maciej Mikołajczyk) przypadkiem odkrył, że w jednym z najgroźniejszych zakładów karnych za granicą przebywa Polak, którego tożsamość może być związana z dawną historią Marysi. W rozwiązaniu zagadki pomógł mu Artur, a odkrycie prawdy całkowicie zmieniło życie wielu bohaterów.

Paweł, Bartek i Artur razem na planie „Pierwszej miłości”

Teraz Łukasz Płoszajski podgrzał emocje wokół dalszych losów bohaterów. Aktor wcielający się w Artura opublikował zdjęcie z planu, na którym pojawił się razem z Pawłem oraz Bartkiem. Do fotografii dodał wymowny opis:

„To oznacza jedno: od września w @polsatofficial nowe odcinki serialu @pierwszamilosc”.

Samo zdjęcie nie zdradza oczywiście szczegółów fabuły, ale może być ważną wskazówką dla fanów serialu. Obecność Pawła w towarzystwie Bartka i Artura sugeruje, że jego historia będzie miała dalszy ciąg, a bohater nie zniknie szybko z ekranów. Po latach rozłąki Paweł dopiero zaczyna odbudowywać swoje życie. Musi zmierzyć się nie tylko z własną przeszłością, ale także z konsekwencjami swojego powrotu do świata, który przez lata żył bez niego. Jego pojawienie się wpłynęło przecież nie tylko na Marysię, ale również na Julkę oraz jej obecne życie rodzinne.

Co czeka Pawła w nowym sezonie „Pierwszej miłości”?

W jesiennych odcinkach widzowie mogą spodziewać się dalszego rozwijania wątku Pawła. Wszystko wskazuje na to, że będzie musiał na nowo odnaleźć się w Wadlewie i Wrocławiu, a także zbudować relacje z osobami, które znał przed laty. Niewykluczone, że ważną rolę w jego nowym życiu odegrają właśnie Artur oraz Bartek. Obaj bohaterowie mają z Pawłem wspólną przeszłość i wiele wskazuje na to, że po jego powrocie nie zostawią go samego. Szczególnie Artur, który już wcześniej pomógł w odkryciu prawdy o losach Krzyżanowskiego, może stać się dla niego jednym z najważniejszych sojuszników.