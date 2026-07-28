Na Wspólnej, odcinek 4262: Nowa Marysia! Pojawi się tuż po śmierci żony Włodka

"Na Wspólnej" odcinek 4262 - środa, 12.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4262 odcinku "Na Wspólnej" pojawi się kolejna Marysia, która tak samo jak Mania (Zuzanna Kaszuba), przejmie imię po zmarłej Marii. Tym bardziej, że przyjdzie na świat niemal w tym samym czasie, kiedy Ziębowa odejdzie po ataku serca w trakcie turbulencji w samolocie, którym wspólnie z Włodkiem będzie miała wrócić z Hiszpanii do Polski.

Ale niestety na miejsce nie doleci już żywa. Żona Zięby umrze na pokładzie i to mimo pomocy i resuscytacji, którą rozpocznie będąca w środku lekarka. Jednak nawet jej w 4260 odcinku "Na Wspólnej" nie uda się uratować życia Marii.

Beatka po porodzie dowie się o śmierci Marii w 4262 odcinku "Na Wspólnej"!

W tym samym czasie, gdy bliscy pogrążą się w żałobie po śmierci Marii, na porodówkę w 4261 odcinku "Na Wspólnej" trafi Beatka, której jednaj Paweł nie powie o tej straszliwej tragedii. Tym bardziej, że zda on sobie sprawę, że wpłynęłoby to na jego ciężarną żonę. Szczególnie, że Ziębowa będzie szczególnie bliska Wójcikowej.

Do tego stopnia, że po porodzie zdrowej córeczki w 4262 odcinku "Na Wspólnej" Beatka od razu postanowi pochwalić się nią Marii, ale niestety to będzie już niemożliwe. Wówczas Włodek podzieli się z nią tragiczną wiadomością o śmierci swojej żony, która, zgodnie z przypuszczeniami Pawła, ogromnie dotknie i ją. Podobnie z resztą, jak i jego samego, bo przecież dla obojga małżonków Ziębowa była szczególnie ważną i pomocną postacią.

Wójcikowie nazwą swoją córeczkę imieniem Marysia w 4262 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4262 odcinku "Na Wspólnej" Wójcikowie nie będą chcieli, aby Maria poszła w zapomnienie. I stąd zdecydują się nazywać swoją nowo narodzoną córkę właśnie imieniem Marysia, aby w ten sposób uhonorować zmarłą Ziębową i odwdzięczyć się za wszystko, co dla nich zrobiła.

I tym samym w "Na Wspólnej" pojawi się kolejna Marysia i to na chwilę po śmierci Marii. Córka Wójcików zasili grono posiadaczek tego imienia, których w serialu wcale nie będzie tak dużo, bo poza Manią, to imię będzie nosić także niespokrewniona z nimi córka Zakościelnych, Marysia (Zuzanna Wieleba). A teraz dołączy do nich i córka Beaty i Pawła.

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