Na Wspólnej, odcinek 4265: Uzależniona Julka okradnie Ostrowskich! Ewa i Arek pomyślą, że to Maciek - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4265 - wtorek, 18.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4265 odcinku "Na Wspólnej" uzależniona Julka nie posłucha Leona i wcale nie przestanie brać. Nowakówna nie przestraszy się nawet ultimatum Leona, który da jej jasno do zrozumienia, że wróci do niej tylko wtedy, gdy pójdzie na odwyk i zacznie się leczyć. Ale córka Igora nie będzie miała takiego zamiaru, bo nałóg okaże się silniejszy.

Do tego stopnia, że w 4265 odcinku "Na Wspólnej" postanowi zakupić kolejną działkę od dilera (Hubert Simon). Tyle tylko, że nie będzie mieć na to pieniędzy, bo od Igora już nie zdoła wyciągnąć, a handlarz nie da jej tego na piękne oczy. I w tej sytuacji zdesperowana nastolatka znów zdecyduje się na kradzież. Ale tym razem nie z portfela Ewy, a z pudełka na zegarki Arka!

Julka zabierze drogocenne zegarki Arka w 4265 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4265 odcinku "Na Wspólnej" Julka zjawi się w domu Ostrowskich pod nieobecność Ewy i Arka. Córka Igora zacznie grzebać po szafkach w poszukiwaniach pieniędzy lub drogocennych rzeczy, które mogłaby sprzedać w lombardzie, tak jak wcześniej w przypadku swojego tableta. Tym bardziej, że narkotyki będą trochę kosztować, przez co nie będzie mogło być to byle co.

Aż w końcu w 4265 odcinku "Na Wspólnej" Nowakówna natknie się na luksusowe zegarki Arka, które bez wahania zdecyduje się zabrać. I to nie zważając nawet na Maćka. Szczególnie, że zda sobie sprawę, że sporo z nich wyciągnie, nie licząc się z tym, co to będzie oznaczać dla samego chłopaka, a już zwłaszcza Ostrowskiego.

Maciek w końcu wyda Julkę w 4265 odcinku "Na Wspólnej"?

Tym bardziej, że w 4265 odcinku "Na Wspólnej" Arek szybko odkryje, że zegarki zniknęły z jego pudełka. Szczególnie, że stanie się to w wyjątkowym dniu dla Ostrowskich, gdy akurat będą elegancko ubrani i już będą mieli świętować ważne chwile, ale w tej sytuacji stanie się to niemożliwe.

Oczywiście, kardiochirurg od razu zażąda od Maćka wyjaśnień. Zwłaszcza, że to on stanie się dla niego pierwszym podejrzanym, a nie Julka, którą podejrzewał wcześniej, gdy to z portfela Ewy zniknęły pieniądze. Jednak nie miał na to żadnych dowodów, przez co nastolatka się wywinęła, bo oczywiście do niczego się nie przyznała i nawet sama próbowała zrzucić wówczas winę na chłopaka.

Czy zatem w 4265 odcinku "Na Wspólnej" to on ją pogrąży, aby ratować siebie? Szczególnie, że już dwa razy będzie ratował jej tyłek, czy to przy wspomnianej kradzieży, czy później, gdy po narkotykach da niezły popis na jego urodzinach, w efekcie czego Leon ją stamtąd zabierze, a Igor nie będzie wiedział, co się z nią dzieje.

Ani w pierwszym, ani w drugim przypadku Maciek jej nie wyda ani przed Nowakiem, ani przed Ostrowskimi, ale czy tym razem miarka już się przebierze? A może Julce znów ujdzie to na sucho, a uzależniona nastolatka kolejny raz wywinie się od odpowiedzialności? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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