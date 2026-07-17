Na Wspólnej, odcinek 4256: Leon zostawi Julkę po imprezie u Maćka! Nie będzie chciał dłużej być z narkomanką

"Na Wspólnej" odcinek 4256 - poniedziałek, 3.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4256 odcinku "Na Wspólnej" Leon będzie miał już serdecznie dość zachowania uzależnionej Julki. Tym bardziej, że jego ukochana wcale nie przestanie brać narkotyków, tak jak miało to się stać po ich pierwszym rozstaniu. Tyle tylko, że nie będzie ich zażywać już u niego. Zwłaszcza, gdy zabierze jej klucze od swojej kanciapy.

Jednak już na urodzinach Maćka się nie pohamuje i sięgnie po kolejną dawkę, po czym zacznie zachęcać do tego i pozostałych uczestników imprezy, przed czym Leon nie zdoła jej powstrzymać. Tym bardziej, że Julka już naprawdę mocno odleci. Do tego stopnia, że w takim stanie nie będzie mogła wrócić do domu, gdzie zobaczyłby ją Igor (Jakub Wesołowski). I stąd w 4256 odcinku "Na Wspólnej" Leon znów postanowi zająć się dziewczyną. Jednak już po raz ostatni.

Julka wścieknie się po kolejnym rozstaniu z Leonem w 4256 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4256 odcinku "Na Wspólnej" Leon obudzi odurzoną Julkę i coraz bardziej zacznie żałować, że dał jej spróbować narkotyków. Szczególnie, że doprowadzi to już do jej uzależnienia, z czym sam nie będzie w stanie sobie poradzić. Dlatego znów zdecyduje się ją zostawić, gdyż uzna, że jest to jedyny sposób, aby Nowakówna w końcu się opamiętała. Zwłaszcza, że mimo wszystko przecież będzie go kochać, tak samo jak i on ją. Ale w tej sytuacji nie będzie dla niego innego wyjścia.

Oczywiście, w 4256 odcinku "Na Wspólnej" Julka ponownie ostro się wścieknie na swojego byłego już chłopaka i po ich rozstaniu w końcu raczy wrócić do domu, gdzie wyżyje się na Igorze. Ojciec mocno oberwie za Leona, na którego następnie Nowakówna zrzuci całą odpowiedzialność za swoje zachowanie, w trakcie którego mocno zrani swojego ojca.

Leon nie wyda uzależnionej Julki przed Igorem w 4257 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4257 odcinku "Na Wspólnej" Igor uwierzy swojej rozbitej córce i postanowi rozmówić się z jej chłopakiem, który kolejny raz ją zostawi. Tym bardziej, gdy dowie się o jej problemach psychicznych i możliwych zaburzeniach osobowości, o co sam będzie miał żal do siebie i stąd teraz zdecyduje się ją wesprzeć.

W 4257 odcinku "Na Wspólnej" Nowak spotka się z Leonem i ostro go skrytykuje. Jednak nie będzie miał pojęcia, że problem będzie leżał właśnie w jego córce, a nie chłopaku, bo muzyk nie powie mu, że tak naprawdę chodzi o narkotyki, od których Nowakówna się uzależniła. Szczególnie, że wtedy wkopałby sam siebie, bo przecież to on je jej podał jako pierwszy, a teraz ona dalej będzie w to iść.

Leon postawi Julce ultimatum w 4257 odcinku "Na Wspólnej"!

Do tego stopnia, że w trakcie ich spotkania w 4257 odcinku "Na Wspólnej" sama umówi się z dilerem, od którego zakupi kolejną dawkę, którą od razu zażyje. I wówczas odurzona znów poleci do Leona i zacznie go desperacko błagać, aby do niej wrócił.

Ale on w 4257 odcinku "Na Wspólnej" już tak łatwo się na to nie zgodzi i postawi jej warunek, że albo pójdzie na terapię leczenia uzależnień, albo z nimi definitywnie koniec! Co wybierze Julka? Czy zdecyduje się leczyć? Czy w końcu zrozumie, że ma problem? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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