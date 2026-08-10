Na Wspólnej, odcinek 4273: Jagoda zobaczy pobitą matkę i nie wytrzyma! Tak zachowa się sadysta Greg - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4273 - wtorek, 8.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4273 odcinku "Na Wspólnej" Jagoda mocno się zaskoczy, gdy przed własnym domem zobaczy swoją matkę w kołnierzu ortopedycznym i ramionach ojca. Tym bardziej, że od razu domyśli się, że to właśnie przez niego w nim wylądowała. Zwłaszcza, że doskonale będzie wiedziała, co będzie działo się w ich "gniazdku" za zamkniętymi drzwiami, gdzie Greg będzie znęcał się nad Eweliną psychicznie. A teraz do tego jeszcze dojdzie i przemoc fizyczna.

W 4273 odcinku "Na Wspólnej" wściekła 16-latka nie przejdzie obok tego obojętnie i od razu zacznie robić ojcu wymówki. Jagoda zaatakuje Grega, ale on nic sobie z tego nie zrobi. A wręcz przeciwnie, bo zareaguje na wszystko szyderczym uśmiechem w zupełnym przeciwieństwie do smutnej i zastraszonej Kalskiej.

Tyran Greg nie zechce zdemaskować się przed córką w 4273 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że w 4273 odcinku "Na Wspólnej" Greg z pewnością zrobi wszystko, aby Ewelina nie wydała go przed córką i nie wyszło na jaw, jakim jest tyranem. Zwłaszcza, że Jagoda nie przyłapie go na gorącym uczynku, w związku z czym dalej będzie mógł udawać ideał. Ale to będą jedynie pozory, czego i ich córka już będzie świadoma.

Tym bardziej, że po jej odejściu w 4273 odcinku "Na Wspólnej" Kalski znów pokaże swoją prawdziwą twarz, gdy złapie za rękę żony, zacznie ja szarpać i najpewniej ponownie grozić i zastraszać. A co gorsza, to się wcale nie skończy...

Jagoda nakryje ojca na próbie zabójstwa matki w 4281 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" Greg nie przestanie znęcać się nad żoną psychicznie i fizycznie, czego Ewelina w końcu już nie wytrzyma. Kalska postanowi uciec od sadysty z pomocą Weroniki (Renata Dancewicz), która już wcześniej chciała jej pomóc, jednak ona nie mogła z tego skorzystać. Ale teraz wszystko się zmieni, bo sama wpadnie w jej ramiona, a Roztocka pomoże jej się spakować.

Tyle tylko, że Greg po nią wróci, a w 4281 odcinku "Na Wspólnej" w ramach zemsty omal jej nie zabije, gdy będzie ją dusił i topił w wannie. Ewelinie nie zginie tylko dlatego, że w ostatniej chwili uratuje ją Jagoda, która tym razem nakryje ojca na gorącym uczynku i go powstrzyma! Czy pierwszy raz, ale na zawsze? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

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